Nintendo Direct, tutte le novità per Switch e Switch 2
(Adnkronos) - Il Nintendo Direct trasmesso il 12 settembre ha dato il via alle celebrazioni per il 40º anniversario di Super Mario Bros. e, al tempo stesso, ha messo sul tavolo una serie impressionante di novità in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch 2 e sulla generazione precedente. Shigeru Miyamoto, apparso in apertura, ha presentato le iniziative legate al compleanno di Mario, svelando non solo l’arrivo il 2 ottobre di Super Mario Galaxy e Super Mario Galaxy 2 in un’edizione aggiornata con supporto fino al 4K, ma anche il nuovo lungometraggio animato Super Mario Galaxy Il Film, atteso nelle sale il 3 aprile 2026. Il fil rouge del Direct è stato proprio Mario: oltre alle due avventure galattiche, i fan potranno cimentarsi con il nuovo Mario Tennis Fever (12 febbraio 2026), scoprire l’inedito Yoshi and the Mysterious Book (primavera 2026) e tornare nel Regno dei Fiori con Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Tutti al Parco Bellabel, che aggiunge modalità multiplayer e nuove attrazioni. A completare la celebrazione, Nintendo ha annunciato statuette amiibo dedicate e persino un “fiore parlante” ispirato a Wonder, atteso nella primavera 2026. Ma il Direct non si è limitato all’universo di Mario. Tra i grandi protagonisti c’è stato l’annuncio di Fire Emblem: Fortune’s Weave, nuovo capitolo della saga strategica previsto per il 2026, e il ritorno di Metroid con Prime 4: Beyond, in uscita il 4 dicembre su Switch 2 e Switch, con nuove abilità per Samus e statuette amiibo dedicate. Spazio anche ai mostriciattoli tascabili con Pokémon Pokopia, che trasforma Ditto in architetto di un mondo abitato da Pokémon, e alle espansioni di Leggende Pokémon: Z-A, con nuove megaevoluzioni e un DLC ambientato a Luminopoli. Il palcoscenico è stato arricchito anche dai partner globali: Capcom ha presentato Resident Evil Requiem, nono capitolo della saga horror in arrivo il 27 febbraio 2026, mentre Supergiant ha fissato al 25 settembre l’uscita in anteprima console di Hades II su Switch 2. Sega e Koei Tecmo non sono rimaste indietro, rispettivamente con Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage e Dynasty Warriors: Origins, mentre Bandai Namco ha svelato Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection e Square Enix ha confermato Dragon Quest VII Reimagined e Final Fantasy VII Remake Intergrade per il 2026. Tra i tanti titoli minori, ma non meno attesi, figurano Kirby Air Riders (20 novembre), Donkey Kong Bananza: Isola DK + Caccia agli smeraldi (DLC disponibile da subito), Tomodachi Life: Una vita da sogno (primavera 2026) e l’omaggio nostalgico Virtual Boy – Nintendo Classics, pronto a riportare in vita l’esperienza 3D stereoscopica tramite un accessorio dedicato. [email protected] (Web Info)
