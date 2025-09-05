Pirelli, il P Zero E vince il Compasso d’Oro internazionale
(Adnkronos) - E' stato assegnato al Pirelli P Zero E il Premio Compasso d’Oro Internazionale ADI, tra i più autorevoli riconoscimenti internazionali nel campo del design industriale, istituito nel 1954. Grazie al carattere innovativo e tecnologico, il P Zero E è il primo pneumatico a ottenere questo titolo, in particolare nella categoria Design per la Mobilità. La cerimonia si è tenuta durante la speciale edizione internazionale del Compasso d'Oro, organizzata per il suo 70° anniversario all’Expo 2025 di Osaka, in Giappone. Quest’anno, il Compasso d’Oro si è ispirato al tema dell’Expo – Designing Future Society for our Lives – e Pirelli è stata premiata in una delle tematiche cardine: Connecting lives, connettere le persone grazie allo sviluppo di prodotti tecnologicamente all’avanguardia e dal ridotto impatto ambientale come il P Zero E, primo pneumatico al mondo progettato con una percentuale mai raggiunta prima di materiali di origine naturale e riciclati, soprattutto nel mondo delle alte prestazioni cui è destinato. Lanciato nel 2023, il Pirelli P Zero E è stato il primo Ultra-High Performance al mondo con più del 55% di materiali bio-based e riciclati, mantenendo prestazioni e sicurezza anche in condizioni difficili come l’asfalto bagnato. Performance, efficienza e comfort sono confermati dalla tripla “Classe A” nell’etichetta europea per aderenza sul bagnato, resistenza al rotolamento e livello di rumore. Progettato per massimizzare l’efficienza di vetture elettriche e ibride plug-in (è infatti in grado di aumentare il chilometraggio percorribile fino al 10% in più grazie alla tecnologia Elect), è dotato di serie delle più avanzate tecnologie differenzianti di Pirelli fra cui RunForward, che consente di proseguire la marcia anche dopo una foratura. Una rivoluzione non visibile ma capace di imprimere una nuova direzione allo sviluppo dei pneumatici del futuro, già premiata come "Tyre of the Year" agli Automobile Awards 2023 dell'Automobile Club de France. P Zero E si pone così al vertice dell’innovazione tecnologica di Pirelli accanto a Cyber Tyre che è il primo sistema al mondo, hardware e software, capace di raccogliere informazioni da sensori inseriti nei pneumatici ed elaborarle con software e algoritmi proprietari, permettendo nuove funzionalità dei veicoli e l’integrazione con altri ambienti digitali quali smart road e smart cities. “Questo prestigioso riconoscimento celebra l’eccellenza progettuale di Pirelli e la portata innovativa di prodotti come il P Zero E, confermando il ruolo della ricerca e sviluppo come motore di progresso e sostenibilità. Il nostro impegno costante nel campo dell’R&D ha reso Pirelli un punto di riferimento nell’industria globale per l’innovazione tecnologica e le soluzioni all’avanguardia nello sviluppo dei pneumatici del futuro, grazie all’utilizzo di nuovi materiali a ridotto impatto ambientale e all’impiego sempre più capillare di tecniche avanzate di intelligenza artificiale in tutte le fasi dello sviluppo”, ha commentato Piero Misani, Executive Vice President e Chief Technical Officer di Pirelli, che ha ricevuto il premio. La storia di Pirelli si è intrecciata più volte con quella del Compasso d’Oro, grazie a campagne pubblicitarie affidate a grandi nomi della grafica e a prodotti iconici del design industriale. Dalle produzioni del boom economico – come giocattoli in gommapiuma, orologi elettromeccanici e pavimenti in gomma – fino ai progetti più recenti della Fondazione Pirelli, riconosciuti dall’ADI: la mostra “L’anima di gomma”, vincitrice del Red Dot Design Award 2013, è stata inserita nell’ADI Design Index, mentre il progetto editoriale “La Pubblicità con la P maiuscola” è stato candidato all’edizione 2020 del Premio. Insieme agli altri progetti vincitori di quest’anno, il P Zero E sarà protagonista di un’esposizione nel Padiglione Italia, prima di entrare nella collezione permanente dell'ADI Design Museum di Milano. In linea con il tema dell'Expo "Designing Future Society for Our Lives", il P Zero E incarna una visione moderna della mobilità, connettendo le persone ponendosi come riferimento per sostenibilità e circolarità, grazie all’uso di materiali di recupero come la lignina. È stato sviluppato con tecnologie basate su dati e intelligenza artificiale, coinvolgendo tutti i principali centri R&D Pirelli nel mondo e numerose collaborazioni con università, centri specializzati e fornitori. [email protected] (Web Info)
