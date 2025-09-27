Ponte sullo Stretto: Patto per il Nord Modena: “Opera inutile, servono infrastrutture per i territori”

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - “Accogliamo e sosteniamo con convinzione l’iniziativa del sindaco di Castelnuovo Rangone – dichiara Riad Ghelfi, coordinatore provinciale del Patto per il Nord Modena – perché è da tempo che denunciamo l’assurdità del Ponte sullo Stretto di Messina. Un’opera inutile, che rischia solo di divorare miliardi di euro senza dare benefici concreti ai cittadini”.

Il Patto per il Nord Modena ricorda come, già da mesi, sia stata avviata una raccolta per dire NO al Ponte, chiedendo che quelle risorse vengano destinate alle vere priorità infrastrutturali del territorio.

“Il sindaco sottolinea giustamente l’importanza della variante della SS12 di Montale – prosegue Riad – e noi ribadiamo con forza la necessità di completare la Cispadana, insieme a tante altre arterie e opere pubbliche fondamentali per la sicurezza, la mobilità e la vivibilità dei nostri territori. Sono queste le risposte concrete che i cittadini si aspettano, non cattedrali nel deserto”.

Il Patto per il Nord Modena auspica una collaborazione con il sindaco di Castelnuovo Rangone e con tutti i sindaci che condividono questa battaglia, affinché si facciano finalmente le opere giuste e importanti per i cittadini, invece di sprecare denaro pubblico in progetti inutili.

“Invitiamo quindi i sindaci della provincia e di tutto il Paese – interviene Livio Degliesposti responsabile lavori pubblici Patto per il Nord Modena– a sostenere la nostra raccolta firme e a portare avanti insieme questa linea: il Ponte sullo Stretto non serve, servono infrastrutture utili e concrete per i territori”.