Regioni più green d’Italia per emissioni e sostenibilità: Emilia-Romagna nella Top Ten

L’Emilia-Romagna si conferma tra le regioni più dinamiche del Centro-Nord sul fronte della sostenibilità. A rivelarlo è l’Indice Zero Emissioni (IZE), elaborato da Casinos.com in vista della Giornata Internazionale Zero Emissioni (ZeDay, 21 settembre). Secondo lo studio, che ha messo a confronto le 20 regioni italiane sulla base di riduzione delle emissioni (Eurostat), diffusione delle rinnovabili (Legambiente) e interesse digitale (Google Trends: “emissioni zero”, “energie rinnovabili”, “auto elettrica”), l’Emilia-Romagna ottiene 53 punti su 100, classificandosi all’ottavo posto nazionale.

I numeri della regione

Tra il 1990 e il 2022 le emissioni si sono ridotte del –19,7%, un dato positivo ma inferiore rispetto a quello delle regioni leader. La dotazione di rinnovabili si attesta a 0,9 kW per abitante, in linea con altre realtà centrali. A trainare la regione è soprattutto la curiosità digitale: nelle ricerche su Google l’Emilia-Romagna ottiene 80/100 per “auto elettrica”, segnale di un forte interesse verso la mobilità sostenibile, mentre si colloca a 88/100 per “emissioni zero” e a 56/100 per “energie rinnovabili”.

Le regioni più green d’Italia - Top 10 (Indice Zero Emissioni)

“I dati raccontano una regione che guarda con attenzione al futuro della mobilità e che, pur con margini di miglioramento sulle emissioni, mostra un tessuto sociale attento e informato”, commenta Daniele Alfieri, analista di Casinos.com.

La classifica generale

Con 53 punti, l’Emilia-Romagna si posiziona subito dietro l’Umbria (55,8) e davanti a Puglia (52,8) e Friuli-Venezia Giulia (52,7), tutte regioni in grado di combinare risultati concreti con un interesse digitale crescente. Più in basso troviamo le Marche (52,4) e il Trentino-Alto Adige (51,8), che consolidano la fascia di metà classifica. La distanza con le regioni leader – Veneto (65,5), Valle d’Aosta (65,4) e Basilicata (62,8) – resta però significativa, segno che l’Emilia-Romagna ha ancora margini di crescita soprattutto nella riduzione della CO₂.

Nord avanti, Sud più in difficoltà

L’IZE fotografa un Paese diviso. Il Nord e i territori alpini guidano la classifica grazie a emissioni in calo e una cultura digitale più attiva, sostenendo così la transizione verde. Il Centro, con Toscana, Umbria ed Emilia-Romagna, si conferma competitivo e capace di mantenersi sopra la media nazionale. Il Sud, invece, a eccezione della Basilicata, continua a occupare la parte bassa della classifica, pagando il prezzo di emissioni meno contenute e di un coinvolgimento digitale ancora troppo limitato.

Metodologia

L’Indice Zero Emissioni (IZE) è stato elaborato da Casinos.com incrociando cinque parametri, ciascuno normalizzato su scala 0–100 e pesato in modo proporzionale:

25% → riduzione emissioni (dati Eurostat 1990–2022)





25% → capacità rinnovabili pro capite (MW e kW/ab – Rapporto Legambiente 2024)





15% → Google Trends (ultimi 5 anni) “emissioni zero”





15% → Google Trends (ultimi 5 anni) “energie rinnovabili”





20% → Google Trends (ultimi 5 anni) “auto elettrica”

