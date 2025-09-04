San Felice, domenica 14 settembre l’unità pastorale organizza un Pellegrinaggio Giubilare all’Abbazia di Nonantola
SAN FELICE - Domenica 14 settembre, l'unità pastorale di Rivara, San Biagi, San Felice organizza un Pellegrinaggio Giubilare alla Abbazia di Nonantola.
Il programma prevede:
Ore 15.15: Visita (facoltativa) guidata al Museo Benedettino e Diocesano;
Ore 16.00: in abbazia: percorso giubilare guidato; a seguire adorazione eucaristica, tempo per le Confessioni;
Ore 18.00: Vespri e a seguire alle 18.30 S. Messa dell’arcivescovo Abate Erio Castellucci.
Domenica 14 settembre si festeggerà anche una felice coincidenza ecclesiale: il 10° anniversario dell’ordinazione Episcopale dell’Arcivescovo Erio Castellucci e il 70° compleanno di Papa Leone XIV.
