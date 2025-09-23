San Felice, domenica 28 settembre grande festa per il 30 anni della Corale polifonica Agàpe

SAN FELICE - Grade festa domenica 28 settembre a San Felice per il 30 anni della Corale polifonica Agàpe.

L'appuntamento è alle 16:30 in piazza Matteotti oppure, in caso di maltempo, nella chiesa parrocchiale in piazza Italia alle 21.

Come si legge nella nota che annuncia l'evento, "Agàpe significa banchetto, riunione fraterna, e questo nome fu scelto nel 1995 da un gruppo di amici del canto e della musica per costituire un coro guidato dal maestro Daniele Stradi, che lo diresse per i primi tre anni di vita.

A fine 1998 subentrò il maestro Diego Magagnoli che, sino al 2021, incrementò le attività del coro e diede vita ad una serie di collaborazioni con importanti compagini musicali. Tra gli eventi da citare, la partecipazione al Festival Internazionale di canto corale in Val Pusteria, il concerto per il 150° dell’Unità d’Italia, partecipazioni a convegni, animazione di celebrazioni liturgiche a Roma nella Basilica di San Pietro e su tutto il territorio italiano.

Nel difficile periodo del Covid, fu la sempre presente maestra Rita Casari e successivamente il maestro Lorenzo Malagola Barbieri a tenere le fila del gruppo, permettendo il regolare svolgimento delle prove e la partecipazione a celebrazioni liturgiche e concerti.

Dal febbraio 2022 la Corale, attualmente composta da 35 elementi, vede alla guida il maestro Lorenzo Fioratti, che dirige anche il Coro "Erga Omnes" di Finale Emilia. La sinergia tra questi due gruppi, che hanno comunque mantenuto entità separate, ha portato alla costituzione di una nutrita realtà, il “Coro Voci di Pace”, che in un clima di inclusione e amicizia, si esibisce in concerti sempre più accattivanti.

Il repertorio di Agàpe spazia dalla musica sacra e liturgica alla polifonia profana e popolare: è un coro che, unendo le energie di tutti con passione e nella condivisione fraterna e spirituale, ha trovato una giusta armonia.

L’attuale Presidente, Cinzia Casari (succeduta a Paolo Buldrini nel 2012), è un importante motore che riesce a riunire tutti con la sua costante ed affettuosa presenza.

E così, tra un brindisino e l’altro (mai disdegnato dai coristi), è giunta l’ora di festeggiare il trentennale (concerto a San Felice domenica 28 settembre alle 16:30 in piazza Matteotti oppure, in caso di maltempo, nella chiesa parrocchiale in piazza Italia alle 21), con uno sguardo sempre più consapevole verso nuovi e impegnativi obiettivi da perseguire".

