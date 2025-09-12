Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Modena aut. 20/2017
12 Settembre 2025
Testata Giornalistica reg Trib. MO aut. 20/2017
Home > Ultime notizie > adnkronos - altro > Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio

Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio

|12 Settembre 2025 | adnkronos - altro

(Adnkronos) - Un annuncio che avrebbe dovuto scuotere la comunità scientifica è passato in secondo piano a causa delle turbolenze interne alla Nasa. Pubblicato su Nature, lo studio rivela che Perseverance, esplorando il cratere Jezero su Marte, ha identificato possibili biosignature in una roccia risalente a 3,5 miliardi di anni fa. Secondo Sean Duffy, Segretario ai trasporti e attuale amministratore ad interim dell’agenzia, "potrebbe essere il segnale più chiaro di vita mai trovato su Marte". Gli scienziati sottolineano che le strutture osservate – battezzate “semi di papavero” e “macchie di leopardo” per via delle forme scure e circolari visibili sulla superficie – ricordano molto da vicino tracce lasciate da microrganismi terrestri. Ma non è escluso che siano frutto di processi puramente geologici. "È il tipo di segnale che sulla Terra indicherebbe un’origine biologica", ha spiegato Nicky Fox, direttrice della NASA Science Mission Directorate, "l’equivalente di resti fossili". Per questo motivo la vera conferma potrà arrivare solo studiando i campioni direttamente sulla Terra, come ha ribadito Joel Hurowitz della Stony Brook University, autore principale dello studio: "Occorre portare indietro questi materiali per capire quale processo abbia generato tali strutture". Eppure, mentre si annunciano risultati storici, l’agenzia è sotto attacco. L’amministrazione Trump ha proposto una riduzione del 47% del budget per le scienze spaziali, il taglio quasi totale al finanziamento di Perseverance e la cancellazione delle missioni di supporto Maven e Mars Odyssey. Ancora più grave, si vuole fermare Mars Sample Return, la missione che dovrebbe riportare i campioni raccolti da Perseverance sulla Terra. Per molti ricercatori, abbandonare ora equivarrebbe a sprecare anni di lavoro e investimenti. Casey Dreier della Planetary Society parla senza mezzi termini di "tagli draconiani" che rischiano di cancellare l’unicità della scienza spaziale americana proprio mentre emergono prove di vita passata su Marte. Il dibattito interno alla NASA riflette una frattura più profonda: privilegiare la ricerca scientifica tramite sonde e rover, o puntare tutto sul ritorno dell’uomo sulla Luna e, in prospettiva, su Marte, per non lasciare a Cina e altre potenze lo scettro dell’esplorazione. Gli scienziati avvertono che il rischio non è solo quello di rinunciare a missioni già avviate, ma di compromettere l’intero percorso di scoperta che ha fatto della Nasa un simbolo di eccellenza. "Il contrasto è lampante: siamo in grado di raggiungere risultati storici e vediamo già indizi di scoperte straordinarie", afferma ancora Dreier. "Eppure la Casa Bianca propone di abbandonare questo sforzo. Sarebbe una perdita incalcolabile". [email protected] (Web Info)
Ultim’ora

Notizie del giorno

Inaugurata a Finale Emilia la Coop rinnovata
Taglio del nastro
Inaugurata a Finale Emilia la Coop rinnovata
Per effettuare i lavori Coop Alleanza 3.0 ha investito quasi 300mila euro
Nuovo anno scolastico, a Cavezzo manutenzione degli edifici e servizi scolastici al via
Scuola e università
Nuovo anno scolastico, a Cavezzo manutenzione degli edifici e servizi scolastici al via
"Continueremo a investire energie e risorse per offrire ai bambini e ai ragazzi di Cavezzo luoghi di crescita sempre migliori" afferma la vicesindaca Casari
Tenta di rubare cosmetici e alimenti in un supermercato e poi aggredisce gli addetti alla vigilanza, arrestato 31enne
Cronaca
Tenta di rubare cosmetici e alimenti in un supermercato e poi aggredisce gli addetti alla vigilanza, arrestato 31enne
E' accaduto all'interno della galleria commerciale "Le Magnolie", a Castelfranco Emilia
Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, arresti domiciliari per un 40enne
Cronaca
Atti persecutori nei confronti dell'ex moglie, arresti domiciliari per un 40enne
L'uomo si presentava sotto casa della donna, citofonando, appostandosi e aspettandola quando usciva, raggiungendola anche sul luogo di lavoro
Carpi, lite per un cane lasciato in auto: aggrediti presidente e vicepresidente del circolo "Cabassi"
Cronaca
Carpi, lite per un cane lasciato in auto: aggrediti presidente e vicepresidente del circolo "Cabassi"
E' accaduto nella giornata di mercoledì 10 settembre
Seta, Orsa Trasporti: "Carenza di personale e sicurezza, problemi che denunciamo da tempo. Sciopero il 22 settembre"
Trasporto pubblico
Seta, Orsa Trasporti: "Carenza di personale e sicurezza, problemi che denunciamo da tempo. Sciopero il 22 settembre"
"La misura è colma. È ora che tutte le forze sindacali si uniscano per un obiettivo comune" si legge nella nota stampa del sindacato
Mirandola, ritrovata e restituita al proprietario un'auto rubata
Cronaca
Mirandola, ritrovata e restituita al proprietario un'auto rubata
E' accaduto nel pomeriggio del 9 settembre
Soliera, respinto ordine del giorno in memoria di Charlie Kirk presentato da Fratelli d'Italia
Politica
Soliera, respinto ordine del giorno in memoria di Charlie Kirk presentato da Fratelli d'Italia
Il capogruppo Riccio: "Atto grave e discriminatorio"
Modena, il sindaco Mezzetti accoglie in Municipio Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco
L'incontro
Modena, il sindaco Mezzetti accoglie in Municipio Audrey Azoulay, direttrice generale Unesco
Bonissima e aceto balsamico i doni recapitati dal primo cittadino in segno di gratitudine per la sua prima visita in città
Lunedì 15 settembre inizia l'anno scolastico per quasi 36mila studenti delle superiori nel modenese
Scuola e università
Lunedì 15 settembre inizia l'anno scolastico per quasi 36mila studenti delle superiori nel modenese
Iscritti in calo a livello provinciale, ma in aumento rispetto allo scorso anno nel distretto di Carpi e in quello di Mirandola. A Carpi, inaugurazione dell'ampliamento dell’istituto "Fanti – Da Vinci"
Merce rubata in un centro commerciale, tra i denunciati un 22enne di Bomporto
Cronaca
Merce rubata in un centro commerciale, tra i denunciati un 22enne di Bomporto
I prodotti sottratti illecitamente avevano un valore totale di circa 200 euro
San Felice, da lunedì 15 settembre in biblioteca torna in vigore l'orario invernale
Da sapere
San Felice, da lunedì 15 settembre in biblioteca torna in vigore l'orario invernale
Sarà aperta al mattino da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, al sabato fino alle 12. Al pomeriggio da lunedì a giovedì dalle 15 alle 19, venerdì pomeriggio chiusa
SulPanaro Expo

RESTO D'ITALIA E MONDO

Iran, Araghchi: "Scorte uranio arricchito sotto le macerie dei siti nucleari colpiti"
Iran, Araghchi: "Scorte uranio arricchito sotto le macerie dei siti nucleari colpiti"
"Cecchino che ha ucciso Kirk non è uno sprovveduto", l'analisi del generale
"Cecchino che ha ucciso Kirk non è uno sprovveduto", l'analisi del generale
Rottamazione, Paperoni e Ires: le ipotesi sul tavolo in vista della Manovra
Rottamazione, Paperoni e Ires: le ipotesi sul tavolo in vista della Manovra
Omicidio di Charlie Kirk, l'annuncio di Trump: "Arrestato il killer, spero lo condannino a morte"
Omicidio di Charlie Kirk, l'annuncio di Trump: "Arrestato il killer, spero lo condannino a morte"
Corona (Crea): "Da situazione ambientale e geopolitica impatti su forniture del legno"
Corona (Crea): "Da situazione ambientale e geopolitica impatti su forniture del legno"
Giraudo (Inseec): "Nella storia il legno è stato strumento di geopolitica internazionale
Giraudo (Inseec): "Nella storia il legno è stato strumento di geopolitica internazionale
Tyson torna sul ring a 60 anni e sfida Mayweather in un match stellare
Tyson torna sul ring a 60 anni e sfida Mayweather in un match stellare
Giornalista cacciata dalla Flotilla, Tajani: "Brutto episodio censura"
Giornalista cacciata dalla Flotilla, Tajani: "Brutto episodio censura"
Trump e i dazi: l’Europa resiste, la Cina crolla
Trump e i dazi: l’Europa resiste, la Cina crolla
Revenge porn, video choc ragazza di Foggia: "Mie foto fake su muri città, sto vivendo un inferno"
Revenge porn, video choc ragazza di Foggia: "Mie foto fake su muri città, sto vivendo un inferno"
Armani, dalle zanne d'elefante alla tigre tappeto: in eredità anche l'arredamento animale
Armani, dalle zanne d'elefante alla tigre tappeto: in eredità anche l'arredamento animale
Legno, Semeraro (Rilegno): "Consorzio impegnato ad ottimizzare risorse forestali"
Legno, Semeraro (Rilegno): "Consorzio impegnato ad ottimizzare risorse forestali"
Legno, Bertolini (Iren Ambiente): "Impegnati a intercettare materiali per avviarli a recupero"
Legno, Bertolini (Iren Ambiente): "Impegnati a intercettare materiali per avviarli a recupero"
Legno, Vacchiano (uniMi): "L’attività di fotosintesi è a rischio diminuzione"
Legno, Vacchiano (uniMi): "L’attività di fotosintesi è a rischio diminuzione"
Voci su Ranucci verso La7? "Contatti con Cairo per libro con Solferino"
Voci su Ranucci verso La7? "Contatti con Cairo per libro con Solferino"
Ufc alla Casa Bianca? Come potrebbe essere lo show di arti marziali miste con... Trump
Ufc alla Casa Bianca? Come potrebbe essere lo show di arti marziali miste con... Trump
Donna prende a morsi un pitbull per salvare il suo cane: il video choc
Donna prende a morsi un pitbull per salvare il suo cane: il video choc
Jim Jefferies sbarca in Italia con il nuovo tour ‘Son of a Carpenter’
Jim Jefferies sbarca in Italia con il nuovo tour ‘Son of a Carpenter’
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore
Agroalimentare, Palazzo Reale di Napoli ospita 'Campania Mater' per futuro del settore
Sanità, in Italia 70mila morti per sepsi nel 2020, esperti: "Riconoscerla salva vite umane"
Sanità, in Italia 70mila morti per sepsi nel 2020, esperti: "Riconoscerla salva vite umane"

Rubriche

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
Glocal
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Glocal
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

SALUTE

Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Aritmie cardiache, a Bergamo convegno su nuove frontiere da Ia a robotica
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Sanità nel mirino di cyberattacchi, da Consulcesi 5 regole salvadati
Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici
Torna Fitwalking for Ail, camminata solidale per la ricerca e i pazienti ematologici
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ia, sentinella cuore-respiro e svolta nel diabete, così cambierà la medicina
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Ricorso Uap al Tar Lazio su farmacia dei servizi, il 2 dicembre fase finale
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Giornata prevenzione suicidi, in Italia 300 al mese con trend in crescita
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
Glioblastoma, anticorpo rallenta progressione e riduce iperattività cerebrale
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"
In Europa aumentano suicidi, psichiatra Pompili: "Italia ha tassi più bassi ma serve più cultura"

Sul Panaro on air

  • An error occurred:

    The request cannot be completed because you have exceeded your quota.

    • ATTUALITÀ

    AirPods Pro 3, la traduzione in tempo reale non è disponibile in Europa
    AirPods Pro 3, la traduzione in tempo reale non è disponibile in Europa
    Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio
    Segnali di vita su Marte, ma il futuro della ricerca Nasa è a rischio
    Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale
    Imprese, Federlegnoarredo: bene intesa per sviluppo della filiera del pioppo per rilanciare la produzione nazionale
    Ia, Zuppi a Digithon: "Servono regole del gioco, strumento non diventi mai nostro padrone"
    Ia, Zuppi a Digithon: "Servono regole del gioco, strumento non diventi mai nostro padrone"
    Ecovacs a IFA 2025: il futuro della smart home
    Ecovacs a IFA 2025: il futuro della smart home
    Tributaristi, bene riforma ordinamento professione commercialisti
    Tributaristi, bene riforma ordinamento professione commercialisti
    Gmail, nuova scheda per monitorare gli acquisti su Amazon (e non solo)
    Gmail, nuova scheda per monitorare gli acquisti su Amazon (e non solo)
    Caso Kirk, le foto dell’FBI “migliorate” dall’IA e la disinformazione da social
    Caso Kirk, le foto dell’FBI “migliorate” dall’IA e la disinformazione da social
    Startup: da Ia a sensori atomici, ecco proposte da Digithon 2025
    Startup: da Ia a sensori atomici, ecco proposte da Digithon 2025
    Ia, Boccia: "Tra finzione e realtà diritto d'autore a rischio, servono regole chiare su algoritmi"
    Ia, Boccia: "Tra finzione e realtà diritto d'autore a rischio, servono regole chiare su algoritmi"
    Pirelli, accordo con Aston Martin per adozione Cyber Tyre
    Pirelli, accordo con Aston Martin per adozione Cyber Tyre
    Ia, Nastasi (Siae): "Effetti enormi, in prossimi 5 anni perdita diritto d'autore per 22 mld di euro nel mondo"
    Ia, Nastasi (Siae): "Effetti enormi, in prossimi 5 anni perdita diritto d'autore per 22 mld di euro nel mondo"

    I più letti

  • Most Read Posts

    • La buona notizia

    La solidarietà
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Salute
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione
    Amici animali
    A Nonantola recuperata la maialina che si era persa
    Si chiama Flora, è pacifica e tranquilla e dopo ave girato per le campagne in lunga e in largo è stata presa in carico di volontari de Il Pettirosso

    Curiosità

    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La rassegna
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Cultura
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    La storia
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    La rassegna
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    La storia
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Curiosità
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    Il ricordo
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Curiosità
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Il ricordo
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Curiosità
    Operazione nostalgia, arriva in Italia il libro rivelazione dell'anno a livello mondiale: "I Miei Primi 18 Anni"
    Racconta di Carmencita, protagonista degli spot di Carosello, delle hit del Festival Bar come Fotoromanza di Gianna Nannini e i telefilm come Ralph Super Maxi Eroe che andava di pari passo con Magnum PI che faceva il suo esordio nelle prime tv commerciali. Paninari

    chiudi