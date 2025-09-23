Skifidol Italian Brainrot, sabato 27 e domenica 28 settembre gran finale a MagicLand

Il fenomeno virale del momento, Skifidol Italian Brainrot, torna a travolgere MagicLand sabato 27 e domenica 28 settembre per un nuovo weekend spettacolare. Per la prima volta in Italia, i personaggi ufficiali Brainrot sono usciti dalla rete per incontrare i loro fan tra abbracci, selfie e momenti indimenticabili, dando vita a una vera e propria “Allucinazione Cosmica”. Il programma prevede spettacoli live sulle musiche più iconiche, meet & greet esclusivi, aree fotografiche con scenografie giganti e l’immancabile trasformazione della mascotte Gattobaleno in versione “Cosmica”.

Per immergersi ancora di più nell’universo Brainrot, il pubblico potrà gustare lo speciale Skifidol Italian Brainrot Menù e approfittare delle aree dedicate allo scambio di figurine Panini. A rendere questo weekend ancora più straordinario sarà la possibilità di acquistare all’interno del parco le esclusive Tin Box Skifidol Italian Brainrot, prodotte da Officina Comunicazione Srl, titolare della property Skifidol Italian Brainrot e punto di riferimento nel mondo dei prodotti e gadget per ragazzi, in collaborazione con Il Corriere dello Sport. Un’edizione a tiratura limitata, con al suo interno la prima delle 4 bustine della nuova serie All Sport Legend con 5 card e 1 autografata.

Anche questo appuntamento sarà a portata di famiglia: ingresso gratuito per tutti gli under 15 a fronte di un adulto pagante. Con un mix unico di spettacolo, musica, collezionabili e magia dal vivo, MagicLand si conferma ancora una volta la Capitale del Divertimento, portando sul suo palcoscenico uno degli eventi più grandi e sorprendenti di sempre. Tutte le informazioni e il regolamento per scaricare il coupon sono disponibili su www.magicland.it.

