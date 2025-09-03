Soldati americani e Liberazione, il Comune di Bastiglia chiede aiuto per ricostruire una storia partendo da due foto

BASTIGLIA - Attraverso un post pubblicato su Facebook, il Comune di Bastiglia chiede aiuto per ricostruire una storia partendo da due fotografie (si possono trovare in fondo all'articolo).

Queste due fotografie sono state scattate da Cruz Rios, soldato dell’esercito statunitense (87° Reggimento della 10ª Divisione da montagna) durante la liberazione della provincia di Modena, nell’aprile 1945. La prima è datata 21 aprile, scattata davanti al Consorzio agrario di Sozzigalli. La seconda, invece, è un mistero: ambientata forse tra Bastiglia e Carpi, forse nello stesso giorno, ma non c'è nessuna certezza

Il Comune di Bastiglia chiede aiuto per ricostruire la storia. Riconoscete l’edificio? Qualcuna delle persone ritratte vi sembra familiare? Ogni dettaglio può essere prezioso per questa ricerca storica collettiva. E' possibile effettuare qualsiasi segnalazione nei commenti al post pubblicato dal Comune o in privato al Comune stesso: ogni contributo è importante.

Il prossimo 21 settembre, invece, sarà una giornata speciale dedicata alla memoria e alla storia, con ospiti d’eccezione e testimonianze dirette. Bastiglia ospiterà una delegazione di cittadini americani, figli dei soldati che contribuirono alla Liberazione, in occasione di un evento di grande interesse promosso presso il Museo della Civiltà Contadina, in collaborazione con l’Istituto Storico di Modena e l’ANPI.

