14 Settembre 2025
Startup: svolta verso il futuro a Digithon, al via Fondazione, Michele Ruta presidente

(Adnkronos) - Digithon guarda verso il futuro e si trasforma in Fondazione. L'annuncio è arrivato nella tarda serata a Bisceglie al termine della decima edizione. A farlo l'ideatore della manifestazione, Francesco Boccia. "Penso -ha detto- che la scelta che Confindustria Bari-Bat ha fatto con l'associazione Digithon di trasformarsi in fondazione, dà le gambe ad un progetto che è molto più grande di noi e per questa ragione quella di quest'anno è stata la mia ultima premiazione, nel senso che Digithon andrà avanti con una struttura molto più solida che avrà Confindustria Bari-Bat come principale partner, con l'associazione Digithon con la presidente Letizia D'Amato e tutte le persone che l'hanno animata finora, e molti dei partner storici della manifestazione entreranno nella Fondazione, a partire dal Politecnico di Bari. E sono lieto di annunciare che il professor Michele Ruta, ordinario del Politecnico di Bari , professore ordinario del Politecnico di Bari e delegato del rettore alla transizione digital è il nuovo presidente della Fondazione", ha sottolineato Boccia.  E Boccia ha ricordato che "il primo decennio della manifestazione è stata davvero la semina, io l'ho intesa così, nel senso che abbiamo messo ogni anno un seme nuovo che è germogliato e ci ha consentito di fare un salto di qualità che in parte avete visto con alcune delle start-up che ora sono diventate aziende di successo. Adesso inizia una storia nuova che sono sicuro che sarà ancora più bella, ancora più avvincente, ancora più in grado di realizzare i sogni di centinaia e centinaia di ragazzi che da tutta Italia arrivano qui in Puglia e speriamo, come dice Mario Aprile presidente di Confindustria Bari-Bat, restino qui in Puglia", ha concluso.    ---lavoro/[email protected] (Web Info)
Incendio nell'area nomadi di via Canaletto, ferite mamma e figlia
Incendio nell'area nomadi di via Canaletto, ferite mamma e figlia
Nonostante l’arrivo di due squadre dei vigili del fuoco, una roulotte è andata completamente distrutta.. La politica si infiamma, ribadendo la necessità di intervenire in maniera definitiva sul campo di San Matteo
Calcio, Serie B: doppietta di Gliozzi e gol di Pedro Mendes, il Modena supera il Bari 3-0
Calcio, Serie B: doppietta di Gliozzi e gol di Pedro Mendes, il Modena supera il Bari 3-0
I canarini salgono a quota sette punti in classifica, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre giornate di campionato
Epilessia, 40 mila ne soffrono in Emilia-Romagna: il 17% è giovanissimo
Epilessia, 40 mila ne soffrono in Emilia-Romagna: il 17% è giovanissimo
Circa il 25-30% delle persone con epilessia non risponde adeguatamente ai farmaci: per loro, dal 2018, è attivo un Hub regionale integrato per la chirurgia dell’epilessia, articolato tra Bologna e Modena
"Troppo spesso i tumori della testa e del collo sono poco conosciuti e i segnali trascurati". Due giornate di prevenzione al Policlinico di Modena
"Troppo spesso i tumori della testa e del collo sono poco conosciuti e i segnali trascurati". Due giornate di prevenzione al Policlinico di Modena
In Italia, nel solo 2020, sono stati diagnosticati circa 9.900 nuovi casi di tumore cervico-cefalico, con 4.100 decessi. La sopravvivenza a cinque anni si attesta intorno al 60%, ma spesso la diagnosi avviene in fase avanzata, rendendo più complesso l’intervento terapeutico.
Scuola Modena, la denuncia del sindacato: "Lunedì lezioni al via con le aule a mezzo servizio"
Scuola Modena, la denuncia del sindacato: "Lunedì lezioni al via con le aule a mezzo servizio"
“Abbiamo toccato con mano la mole di lavoro ricaduta sul Provveditorato di Modena e sulle scuole a causa di una gestione regionale e centrale che non tiene conto della complessità delle situazioni"
A Modena riaperta piazza Riccò dopo l'intervento di rigenerazione urbana
A Modena riaperta piazza Riccò dopo l'intervento di rigenerazione urbana
L’intervento ha previsto la desigillazione del suolo e un ridisegno complessivo della piazza, con nuovi percorsi interni e la creazione di due aree gioco che sostituiscono quella precedente
Carpi, da AVS e Pd una mozione perché il Governo italiano riconosca lo Stato di Palestina
Carpi, da AVS e Pd una mozione perché il Governo italiano riconosca lo Stato di Palestina
Il documento impegna sindaco e Giunta a verificare a interrompere, ove esistesse, qualsiasi collaborazione dell’ente pubblico con lo stato di Israele
Mirandola, l'appello: "Ecco perchè dobbiamo salvare Portovecchio"
Mirandola, l'appello: "Ecco perchè dobbiamo salvare Portovecchio"
Interviene sul tema Andrea Cerchi, uno degli ultimi dipendenti sanmartinesi di Portovecchio
Modena, completato il cappotto alla scuola primaria Rodari
Modena, completato il cappotto alla scuola primaria Rodari
Terminato l’intervento, come previsto, prima dell’avvio dell’anno scolastico
Donne al ricerca di un lavoro, Nonantola un seminario per capire come è meglio muoversi
Donne al ricerca di un lavoro, Nonantola un seminario per capire come è meglio muoversi
Tra gli strumenti per la ricerca del lavoro, come costruire un curriculum efficace
L'incontro con Don Luigi Ciotti chiude la Festa provinciale dell'Unità
L'incontro con Don Luigi Ciotti chiude la Festa provinciale dell'Unità
Non mancherà naturalmente anche la musica, a coronare la maratona della Festa provinciale: alle ore 21.30, infatti, il pubblico potrà ascoltare i mitici brani di Vasco, intonati sul palco dell’Arena Left dalla band NSMGA - Nonsiamomicagliamericani.
Judo, pesca sportiva, hockey, beach volley: a Bomporto "Ci vuole il fisico"
Judo, pesca sportiva, hockey, beach volley: a Bomporto "Ci vuole il fisico"
Fino al 21 settembre 2025 si svolge la quarta edizione della assegna dedicata allo sport e alle associazioni del territorio.
Abusano di una 12enne e pubblicano video su Whatsapp: due giovani indagati a Sulmona
Abusano di una 12enne e pubblicano video su Whatsapp: due giovani indagati a Sulmona
Meteo, caldo fuori stagione fino al 21 settembre: poi possibile svolta
Meteo, caldo fuori stagione fino al 21 settembre: poi possibile svolta
Oltre ad una maggiore stabilità atmosferica con tanto da Nord a Sud, è atteso anche un deciso aumento delle temperature con valori che si porteranno diffusamente oltre le medie climatiche di riferimento.
Ucraina, drone russo sconfina in Romania: in volo due F-16 e i jet Nato
Ucraina, drone russo sconfina in Romania: in volo due F-16 e i jet Nato

ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
Clamoroso al Cibali - Giovane portiere picchiato dal papà di un avversario, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - "Ecco uno spazio di condivisione, una finestra aperta continua che spero sia gradita a chi vuole bene al calcio giovanile e soprattutto ai ragazzi che vi partecipano"
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Teatro Sociale di Gualtieri: un gioiello rinato grazie alla comunità
Rubrica - Nel cuore della Bassa Reggiana, all'interno del monumentale Palazzo Bentivoglio, sorge un luogo che racchiude secoli di storia e passione per le arti
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Votigno di Canossa: il borgo dove storia e spiritualità si incontrano
Rubrica - Nascosto tra le dolci colline reggiane, sorge un piccolo borgo medievale che incanta per la sua atmosfera sospesa nel tempo
La scarsa qualità della forza lavoro in Italia
Glocal - Più o meno il 70% degli adulti italiani non ha le competenze minime per comprendere, valutare e usare efficacemente le informazioni per contribuire alla creazione di valore dei nostri prodotti e servizi.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena e la misteriosa Portatrice di frutta
Rubrica - Non è solo una statua, ma il simbolo della tradizione contadina e dell’abbondanza della terra modenese
Trump renderà l'America ancora grande?
Glocal - Trump è il massimo esponente di una imprenditoria, diventata poi una disastrosa classe politica, che con azioni politiche, economiche e finanziarie predatorie, sleali, e fuori da ogni legalità fanno pagare l’enorme debito pubblico federale alla parte più povera e sprovveduta della società.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | L'Ecomuseo delle Bonifiche di Moglia: dove la storia affiora dall'acqua
Rubrica - Qui non troverete un museo racchiuso tra quattro mura, ma un'esperienza che si snoda all'aria aperta, lungo argini e canali
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Modena in movimento: scatti dal cuore della mobilità modenese
Rubrica - Fino al 31 agosto 2025, Modena ospita un'esposizione imperdibile che getta luce su oltre un secolo di storia dei trasporti pubblici locali
ITINERARI CURIOSI | Una splendida Rocca “Stellata” e un pittoresco Museo in un singolare borgo
Rubrica - Rubrica a cura di Francesca Monari

Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Al via 'Il cuore di tutti', cardiologi offrono screening nei centri Caritas
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Si torna a scuola, il pediatra ai genitori: "Vietato trasmettere ai figli l'ansia del rientro"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Covid avanza e già arriva l'influenza, Pregliasco: "Spuntano i primi casi isolati"
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Chirurgia, 2 interventi in Sicilia salvano neonato del Burkina Faso
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Missione del Gruppo San Donato in Libia, Kamel Ghribi: "Pronti a lavorare nel Paese"
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Salute, cuore in gravidanza lavora il doppio, rischi 5 volte più alti tra over 35
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Genova, torna Attatrail a sostegno delle famiglie dei bimbi del Gaslini
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Cannabis terapeutica, in Italia 100mila prescrizioni in 5 anni. Esperti: "A 10 anni dalla legge serve una revisione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Tumori, 485mila italiani con cancro prostata, Aiom: "Casi in crescita, potenziare prevenzione"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Ortopedici: "Dal padel al basket è boom di infortuni dopo vacanze"
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
Dalla cucina alla cameretta, in casa rischi invisibili per il respiro dei bambini
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia
In Francia e Germania ospedali pronti a scenari di guerra, la situazione in Italia

    Dal calcio a sette al campionato Figc di calcio a 11, ecco il Vallalta che va a giocare in Terza Categoria - FOTO e VIDEO
    Il gruppo conta 25 giocatori, con un’età media di 23 anni: tanti giovani promettenti, arricchiti dall’esperienza di chi ha già calcato i campi di Seconda e Terza Categoria. Una miscela di freschezza e maturità che rende la squadra non solo competitiva, ma anche ambiziosa
    Un ponte di solidarietà tra Modena e la città indiana di Jamkhed
    Alcuni professionisti della Chirurgia della mano del Policlinico di Modena hanno partecipato ad una missione umanitaria organizzata da GICAM
    Cuore fermo da 20 minuti prelevato in Toscana e portato a Bologna in tempo per essere trapiantato
    Si tratta del primo trapianto da donatore a cuore fermo con prelievo da fuori regione

    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Per la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
    Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    A Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
    La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Concorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
    Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Tra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
    Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Da Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
    Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    Dichiarazioni d’amore o di gratitudine, storie personali, cartoline e regali: parla il postino di Zocca che porta tutto a Vasco Rossi
    E qual è la sua canzone preferita di Vasco Rossi? "Non c’è dubbio, Albachiara! E’ una canzone che nasce dalla sua esperienza personale qui in paese, osservando alla fermata dell’autobus una ragazza che si chiamava Giovanna"
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    Il futuro del delivery: un robot gigante per consegne autonome
    A differenza dei tradizionali dispositivi su ruote capaci di trasportare un singolo ordine, il modello lanciato dall’azienda californiana ha le dimensioni di un minibus e può ospitare fino a 230 chili di carico distribuite in dieci armadietti indipendenti e climatizzati, progettati per servire più clienti in un unico tragitto.
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    L'addio a Pippo Baudo e quel ricordo dell'ex sindaco di Medolla Filippo Molinari - LA STORIA
    "Pippo e Filippo piccolino. Da che mi ricordo, sei sempre stato LA televisione. Un gigante. Ora che quella televisione non esiste più, te ne sei andato in punta di piedi"
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Ecco la ricetta codificata del vero cappelletto carpigiano
    Approvato il disciplinare a cui conformarsi per ottenere la Denominazione comunale d’origine
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ritrovò meteorite a Cavezzo, addio alla cagnolina Pimpa
    Ad annunciarne la scomparsa è Davide Gaddi, che con lei fu protagonista del ritrovamento nel gennaio 2020. La meticcia è stata uno dei pochi cani cacciatori di meteoriti nella storia

