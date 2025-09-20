Tassinari (FI): “La riforma della Polizia Locale è una priorità: servono risposte su previdenza, formazione e ruolo nel comparto sicurezza”
REGIONE - Si è svolto al Palariccione il convegno nazionale “Polizia Locale, una professione in riforma assente ma rischi sempre più presenti”, organizzato dalla UIL FPL con il patrocinio delle istituzioni locali e la partecipazione di rappresentanti del Governo, del Parlamento e delle amministrazioni territoriali.
All’incontro è intervenuta anche Rosaria Tassinari, deputata e coordinatrice regionale di Forza Italia per l’Emilia-Romagna, che ha rimarcato l’impegno delle istituzioni verso un percorso di riforma atteso da tempo.
“È molto positivo che Governo e Parlamento abbiano acceso i riflettori sulla riforma della Polizia Municipale: è un segnale di attenzione concreto verso un corpo che rappresenta un presidio fondamentale di sicurezza e legalità nelle nostre comunità. Ora serve dare continuità a questo lavoro per definire con chiarezza il ruolo della Polizia Locale, anche rispetto al comparto sicurezza”, ha dichiarato Tassinari.
La parlamentare azzurra ha posto l’accento su alcuni aspetti fondamentali del progetto di riforma: “Occorre affrontare con serietà i temi previdenziali, garantire un’adeguata formazione, assicurare l’equipaggiamento necessario e potenziare l’efficienza dei centri operativi. Questi sono tasselli imprescindibili per mettere gli agenti nelle condizioni di svolgere al meglio un compito sempre più delicato”.
Un passaggio importante del suo intervento ha riguardato la collaborazione con le parti sociali:
“Il confronto con sindacati e associazioni di categoria è prezioso. Ringrazio la UIL FPL e in particolare la segretaria Rita Longobardi per l’impegno e la determinazione con cui stanno portando avanti questo percorso di sensibilizzazione”.
Infine, Tassinari ha confermato l’impegno di Forza Italia e la volontà di proseguire il dialogo istituzionale:
“Con il vicepresidente Antonio Tajani ci siamo detti pronti a un ulteriore incontro, perché è importante che la voce degli agenti di Polizia Locale sia ascoltata e tradotta in soluzioni concrete. Forza Italia sarà in prima linea per sostenere questo progetto di riforma”.
