Team FRT Racing 2 di Finale Emilia, quarto posto finale nel Campionato italiano Supermoto per Arduini

FINALE EMILIA - Domenica 14 settembre si è disputata la sesta e ultima tappa di Campionato Italiano Supermoto presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo ad Ortona.

Per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, ultimi giri di pista davvero avvincenti nella categoria SM4: Iacopo Arduini ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche mentre Samuele Gaspari ha dovuto accontentarsi del tredicesimo tempo. In gara uno Arduini ha mantenuto la quinta posizione fino al traguardo e Gaspari è riuscito a rimontare fino all’ottavo posto. In gara due, Arduini è partito bene guadagnando la quarta posizione che ha difeso fino alla conclusione della gara. Gaspari è incappato in alcuni errori ed e ha mantenuto il tredicesimo posto. Nella classifica di giornata Arduini ha chiuso al quarto posto e Gaspari al decimo mentre nella classifica finale di Campionato Italiano Arduini ha sfiorato il podio concludendo con la quarta piazza invece Gaspari ha chiuso in ottava posizione.

Grande spettacolo anche nel Trofeo Honda Red Moto: la wild card Michael Diodato ha vinto entrambe le manches nel circuito abruzzese piazzandosi al primo posto di giornata. Il leader del Trofeo nella categoria SMF Renato Cuomo ha chiuso in quinta e quarta posizione le due gare ed è salito sul terzo gradino del podio di giornata. Cuomo è riuscito cosi a conquistare il titolo nella categoria SMF del Trofeo Honda Red Moto. Nelle premiazioni di Ortona da segnalare anche il secondo posto di Campionato nella categoria SM Young per Michael Diodato.

“E’ stato un anno in salita, abbiamo lavorato tantissimo. Peccato per Arduini che meritava sicuramente un risultato diverso. Bravi sia Gaspari che Diodato che stanno crescendo e che promettono bene per il 2026.Complimenti a Cuomo che da esordiente nel campionato è riuscito a fare suo il Trofeo. Vorrei ringraziare tutti i nostri sponsor, supporter, meccanici e tutte le persone che ruotano intorno al nostro team. Archiviata Ortona si pensa già al 2026 " commenta Gilda Benazzi, Team Principal FRT Racing 2.

