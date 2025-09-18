Team FRT Racing 2 di Finale Emilia, quarto posto finale nel Campionato italiano Supermoto per Arduini
FINALE EMILIA - Domenica 14 settembre si è disputata la sesta e ultima tappa di Campionato Italiano Supermoto presso il Circuito Internazionale d’Abruzzo ad Ortona.
Per il team FRT Racing 2 di Finale Emilia, ultimi giri di pista davvero avvincenti nella categoria SM4: Iacopo Arduini ha ottenuto il quinto tempo nelle qualifiche mentre Samuele Gaspari ha dovuto accontentarsi del tredicesimo tempo. In gara uno Arduini ha mantenuto la quinta posizione fino al traguardo e Gaspari è riuscito a rimontare fino all’ottavo posto. In gara due, Arduini è partito bene guadagnando la quarta posizione che ha difeso fino alla conclusione della gara. Gaspari è incappato in alcuni errori ed e ha mantenuto il tredicesimo posto. Nella classifica di giornata Arduini ha chiuso al quarto posto e Gaspari al decimo mentre nella classifica finale di Campionato Italiano Arduini ha sfiorato il podio concludendo con la quarta piazza invece Gaspari ha chiuso in ottava posizione.
“E’ stato un anno in salita, abbiamo lavorato tantissimo. Peccato per Arduini che meritava sicuramente un risultato diverso. Bravi sia Gaspari che Diodato che stanno crescendo e che promettono bene per il 2026.Complimenti a Cuomo che da esordiente nel campionato è riuscito a fare suo il Trofeo. Vorrei ringraziare tutti i nostri sponsor, supporter, meccanici e tutte le persone che ruotano intorno al nostro team. Archiviata Ortona si pensa già al 2026 " commenta Gilda Benazzi, Team Principal FRT Racing 2.
-
Campionato Triveneto, Negri e Bartoli del team FRT Racing 2 di Finale Emilia conquistano il titolo in SM2 ed SM5 Ama
- San Felice protagonista a "PizzaGirls" su Raiplay con la partecipazione di Debora Buglino
- Calcio, fair play in Prima Categoria: avversario a terra, attaccante del Cavezzo solo davanti al portiere mette la palla fuori
- Team FRT Racing 2 di Finale Emilia, quarto posto finale nel Campionato italiano Supermoto per Arduini
- ITS Biomedicale di Mirandola, sabato 20 settembre open day per scoprire i nuovi laboratori hi-tech
- Bus, "Patto per il Nord": "Caos Seta al primo giorno di scuola, studenti e famiglie esasperati"
- "Operatori di pace. E noi siamo solo spettatori?", a Cavezzo venerdì 19 settembre si parla di Palestina
- "Non avere paura di chiedere aiuto: proteggi il tuo futuro", campagna di comunicazione dedicata ai tumori urologici
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Bimbo di cinque anni si perde in spiaggia, sberle dal papà dopo il ritrovamento
- San Felice e Mirandola piangono Paola Stabellini, morta per un boccone di pizza andato di traverso
- Notte "movimentata" a Carpi tra risse, schiamazzi e lanci di bottiglie
- Mirandola, un genitore: "Tariffa di 180 euro per la sorveglianza dei bambini durante il servizio mensa"