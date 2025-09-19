Tenta un rito satanico e dà fuoco alla casa, ferito un 71enne

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CATANIA - Per praticare un rito satanico avrebbe acceso dei fuochi all’interno della sua abitazione, in un condominio di via Pirandello, ma la situazione sarebbe degenerata rapidamente, essendo divampato un pericoloso incendio.

Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i vigili del fuoco, allertati dal fumo che fuoriusciva dall’abitazione.

Una volta entrati, gli agenti hanno trovato il 71enne, in grande difficoltà per il fumo inalato fino a quel momento.

L’uomo è stato soccorso dai poliziotti che lo hanno accompagnato sul pianerottolo, in condizioni di forte disorientamento, ma senza ferite.

Durante le operazioni, gli agenti hanno constatato la presenza di sette bombole del gas e liquidi infiammabili, che avevano favorito la rapida propagazione delle fiamme.

Secondo una prima ricostruzione il 71enne avrebbe acceso il fuoco per praticare un rito satanico, ma, per cause ancora da accertare, la situazione gli sarebbe sfuggita di mano, tanto da causare un pericolosissimo incendio.

L’uomo avrebbe sparso in casa del liquido infiammabile, che avrebbe determinato l’innesco dell’incendio, potenzialmente in grado di provocare un’esplosione capace di far saltare in aria l’intero stabile, abitato da numerosi condomini.

Le fiamme, che si sono propagate in pochi secondi, hanno rapidamente avvolto parte della casa, mettendo in serio pericolo la sua vita e rendendo impossibile ogni tentativo di spegnimento autonomo.

In una delle stanze dell’appartamento, tutto tinteggiato di rosso, è stato trovato un tavolo adibito ad altare, sul quale sono stati rinvenuti oggetti vari: una piramide di legno, alcune statuette raffiguranti demoni e personaggi di fantasia, un libro di stregoneria e degli amuleti.

All’interno di uno sgabuzzino sono stati trovati una balestra, un machete e un bastone di legno di costruzione artigianale con una lama affilata.

Una volta messo in sicurezza l’immobile, i poliziotti hanno denunciato il 71enne, con numerosi precedenti penali, all’Autorità Giudiziaria per incendio doloso e tentata strage.

L’abitazione e tutti gli oggetti rinvenuti sono stati sequestrati. A seguito dell’inalazione dei fumi, l’uomo ha dovuto far ricorso a cure mediche in ospedale.

