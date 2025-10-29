A Bastiglia una mattina di plogging per raccogliere i rifiuti

BASTIGLIA - Sabato scorso, a Bastiglia, si è svolta una nuova uscita di plogging, promossa insieme al Ceas Associato Nonantola. I partecipanti si sono ritrovati in piazza Repubblica alle 10 per camminare insieme e raccogliere i rifiuti abbandonati lungo le vie del paese.

L’iniziativa ha visto una buona partecipazione e ha permesso di raccogliere diversi materiali e di lasciare Bastiglia più bella e pulita.

La mattinata si è conclusa con un momento conviviale, grazie a un vassoio di paste portato da uno dei partecipanti.

Di seguito, le immagini che raccontano il plogging di sabato: dalla partenza alla raccolta, fino al rientro e alla condivisione finale

LEGGI ANCHE: