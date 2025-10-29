Aggressione dopo la discoteca a Soliera, imputato irreperibile: disposte ricerche fino al 2044

SOLIERA - Risulta ancora irrintracciabile un uomo di origini colombiane di 29 anni, ritenuto tra i responsabili di un'aggressione avvenuta nel 2019 a poca distanza dalla discoteca Oltrecafè di Soliera. Per questo, il processo nei suoi confronti è stato momentaneamente sospeso e il giudice ha disposto che le ricerche proseguano fino al 2044, ovvero per quasi 20 anni nel caso in cui l'uomo non venga ritrovato prima.

I fatti, come detto, risalgono a sei anni fa, quando un gruppo di amici, appena uscito dal locale di Soliera, fu aggredito da una banda di cinque giovani, di cui faceva parte anche il 29enne di origini colombiane, con lo scopo di rapinarli e di farsi consegnare denaro e telefoni.

I Carabinieri avevano subito individuato i responsabili dell'aggressione e per due di loro nel 2022 sono già arrivate condanne a 20 mesi. Il 29enne colombiano, invece, risulta tuttora irreperibile e così le sue ricerche proseguiranno ancora. Ieri, martedì 28 ottobre, avrebbe dovuto svolgersi l'udienza preliminare del processo che lo riguarda.

