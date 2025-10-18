Al via il campionato di Serie A3 di volley: domenica 19 ottobre la Stadium Mirandola in trasferta a Mantova

MIRANDOLA - Parte ufficialmente il campionato di Serie A3 CREDEM Banca 2025/2026. La sfida di confine con Mantova apre il calendario dei gialloblù.

Prima delle venti partite del campionato di Serie A3 CREDEM Banca per la Stadium Mirandola della coppia Bicego/Pinca: tante le novità per i mirandolesi, a partire dalla fascia di capitano, affidata questa stagione al regista della promozione Alessio Sitti, al suo secondo anno in gialloblù e affiancato dal libero Luca Catellani nel ruolo di vice. “Alessio ha la maturità e le capacità relazionali necessarie per essere un buon capitano. Gli darà una mano in questo ruolo Luca Catellani, giocatore di grande esperienza che ho già avuto la fortuna di allenare anche prima del mio arrivo a Mirandola. Anche lui ha sempre dimostrato grande lucidità e coerenza anche nei momenti più tesi” - commenta Bicego. A presentare il match e più in generale la stagione della Stadium è proprio il neocapitano: “Siamo contenti di iniziare dopo due mesi di preparazione. Abbiamo lavorato bene in palestra per un campionato che sarà molto difficile ma che siamo contentissimi di giocare dopo aver conquistato la promozione sul campo. Incontreremo tante squadre di ottimo livello, qualcuna costruita anche per la promozione. Dovremo tirare fuori il meglio ogni partita e raccogliere il più possibile da tutte le squadre. Sono contento che la società mi abbia affidato questo ruolo raccogliendo l’eredità di Riccardo, giocatore nato e cresciuto nella Stadium e che ha sempre vestito questi colori. Spero di far bene e di ricambiare la fiducia che mi è stata data.”

Giocare contro tutti, anche contro le corazzate. Questo deve essere il leitmotiv della stagione della Stadium secondo il duo tecnico, a partire già dalla partita contro i virgiliani, formazione rinnovata ma che mantiene un’ossatura importante rispetto alla scorsa stagione: i laterali Pinali e Baldazzi, già fondamentali per la scorsa stagione del Gabbiano si trovano a condividere il 9x9 con il genovese Baciocco o il capitano Edoardo Gola. Reparto completamente rinnovato quello dei centrali: rimane solo Matteo Zanini, a cui si affiancano il mantovano ed ex Montichiari Ludovico Toajari e Francesco Simoni, ex Lupi di Santa Croce che Stadium ha già avuto il piacere di conoscere in occasione dei playoff promozione. La nuova coppia di regia è composta dall’ex Diavolo e azzurrino Selleri e dal classe 2003 Guerriero.

Dopo l’esordio di domenica al PalaSguaitzer, doppio impegno domestico per Mirandola che affronta consecutivamente due squadre venete al PalaSimoncelli: domenica 26 arriva la Personal Time San Donà di Piave, mentre il 2 Novembre è il turno dell’altra nuova arrivata del girone: la Silvolley Trebaseleghe.

DICHIARAZIONI COMPLETE



“Ci aspetta sicuramente un campionato impegnativo. Il nostro obiettivo dichiarato è la salvezza e dovremo affrontare diverse squadre con budget diverso dal nostro e un’impostazione di livello chiaramente professionistico. La squadra è per la maggior parte invariata rispetto allo scorso anno, anche se puntiamo ad avere un importante contributo soprattutto dai nuovi laterali. Credo di avere per le mani una squadra combattiva: quasi tutti i giocatori hanno avuto esperienza nella categoria, e ad allenamento i ragazzi sono concentrati e ben consapevoli dell’impegno che devono affrontare. Mantova ha un organico importante, inutile negarlo. Hanno due palleggiatori ottimi, un’ossatura già rodata dall’anno precedente a cui hanno fatto delle aggiunte di spessore. La scelta del capitano ha trovato d’accordo tutte le parti interpellate: Sitti ha la maturità e le capacità relazionali necessarie per essere un buon capitano. Gli darà una mano in questo ruolo Luca Catellani, giocatore di grande esperienza che ho già avuto la fortuna di allenare anche prima del mio arrivo a Mirandola. Anche lui ha sempre dimostrato grande lucidità e coerenza anche nei momenti più tesi. I ragazzi dovranno sempre presentarsi in campo con il coltello fra i denti, spavaldi anche contro le corazzate e provare a portare a casa punti in ogni situazione. Il calendario ci mette subito impegni importanti in termini di classifi ca già nelle prime giornate, e dobbiamo portare a casa dei risultati.”

Roberto Bicego, allenatore



“Siamo contenti di iniziare dopo due mesi di preparazione. Abbiamo lavorato bene in palestra per un campionato che sarà molto difficile ma che siamo contentissimi di giocare dopo aver conquistato la promozione sul campo. Incontreremo tante squadre di ottimo livello, qualcuna costruita anche per la promozione. Dovremo tirare fuori il meglio ogni partita e raccogliere il più possibile da tutte le squadre. Sono contento che la società mi abbia affidato questo ruolo raccogliendo l’eredità di Riccardo, giocatore nato e cresciuto nella Stadium e che ha sempre vestito questi colori. Spero di far bene e di ricambiare la fi ducia che mi è stata data.”

Alessio Sitti, palleggiatore (capitano)

“Dopo un campionato avvincente e positivo come quello passato la società ha deciso di confermare gran parte dei giocatori dello scorso anno. Per dare continuità al progetto e consci delle possibilità del nostro territorio rispetto ad altre realtà, abbiamo cercato di mescolare giocatori di categoria e già affermati come Galliani e Spagnol con giovani interessanti come Storchi e Grue. L’inserimento di Montaggioli ed Egwaoje è estremamente importante: vogliamo dare continuità al nostro progetto giovanile e investire sui nostri ragazzi è vitale per noi. Dobbiamo partire con la tranquillità di una squadra consapevole di sé stessa, che giochi partita dopo partita per arrivare al traguardo della salvezza. I ragazzi hanno lavorato bene, c’è uno spirito fantastico sia dentro che fuori dal campo".

Giuliano Anastasi, Direttore Sportivo



“Domenica prende ufficialmente il via il campionato di Serie A3. Per la Stadium si tratta della terza partecipazione in questa competizione. Le prime due stagioni non sono state semplici, e i risultati non sempre hanno rispecchiato l’impegno e la dedizione messi in campo. Tuttavia, ogni esperienza ci ha permesso di crescere, di capire meglio cosa serve per competere a questo livello e di consolidare la nostra identità come squadra e come società. Sappiamo bene che anche quest’anno le avversarie saranno di alto livello, squadre organizzate, competitive e con grande esperienza, ma questo non ci spaventa: al contrario, è uno stimolo in più per dare il massimo, per lavorare ogni giorno con determinazione e per cercare di chiudere la stagione con un risultato positivo che premi i sacrifi ci di tutti. La squadra che abbiamo costruito è di valore, con atleti motivati, giovani di prospettiva e giocatori esperti che sapranno dare equilibrio e continuità. Come sempre, sarà il campo a esprimere il giudizio fi nale, ma le premesse per una stagione di soddisfazioni ci sono tutte. Dopo la decisione di terminare l'attività pallavolistica del nostro precedente capitano Rustichelli Riccardo, scegliere Sitti come capitano è stato naturale, frutto del suo ruolo, della leadership che ha saputo dimostrare e della capacità di farsi in breve tempo punto di riferimento per i compagni e per l’intero ambiente. Sono sicuro che tutti gli atleti e lo staff tecnico non vedono l'ora di iniziare questa nuova avventura e ho la certezza che ognuno di loro saprà dare il massimo per onorare i colori della Stadium e per regalare al nostro pubblico una stagione ricca di impegno, passione e, auspicabilmente, di risultati positivi”.

Fabrizio Silvestri, Presidente

INFORMAZIONI PREGARA



Precedenti 2 (2 successi Gabbiano Mantova)

Ex Luca Catellani a Mantova dal 2020 al 2024

A caccia di record Giacomo Scaglioni - 10 punti ai 100 Marco Spagnol - 12 attacchi vincenti ai 1500 Andrea Galliani - 4 muri vincenti ai 400

Leggi anche: Volley, Stadium Mirandola verso l'inizio della nuova stagione: presentate le nuove divise