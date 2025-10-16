Volley, Stadium Mirandola verso l’inizio della nuova stagione: presentate le nuove divise
MIRANDOLA - Domenica 19 ottobre prenderà ufficialmente il "via" il campionato nazionale di Serie A3 maschile per la Stadium Pallavolo Mirandola, con la prima gara in trasferta contro il Gabbiano Team Mantova. Una nuova stagione ai vertici della pallavolo italiana per una società che, da quasi 60 anni, rappresenta un punto di riferimento sportivo per la città e il territorio. In occasione dell’inizio dei campionati, la sindaca di Mirandola, Letizia Budri, e l’assessora allo Sport Lisa Secchia hanno fatto visita sia alla squadra maschile che alla formazione femminile, che milita nel campionato di Serie C regionale. Una presenza significativa per portare il saluto e il sostegno dell’Amministrazione comunale agli atleti, allo staff e alla dirigenza della polisportiva, che con passione, impegno e professionalità rappresenta Mirandola in ambito sportivo regionale e nazionale.
“Da quasi sessant’anni Stadium è sinonimo di passione e pallavolo nel nostro territorio. La maglia è da sempre l’elemento caratterizzante di una squadra: per questo motivo abbiamo deciso di scendere in campo celebrando l’essenza del nostro essere Stadium. Il cuore, simbolo per eccellenza della passione; il pallone, dello sport che amiamo; e le mura della città, a simboleggiare la storia di Mirandola, di cui facciamo orgogliosamente parte dal 1967".
