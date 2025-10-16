Volley, Stadium Mirandola verso l’inizio della nuova stagione: presentate le nuove divise

MIRANDOLA - Domenica 19 ottobre prenderà ufficialmente il "via" il campionato nazionale di Serie A3 maschile per la Stadium Pallavolo Mirandola, con la prima gara in trasferta contro il Gabbiano Team Mantova. Una nuova stagione ai vertici della pallavolo italiana per una società che, da quasi 60 anni, rappresenta un punto di riferimento sportivo per la città e il territorio. In occasione dell’inizio dei campionati, la sindaca di Mirandola, Letizia Budri, e l’assessora allo Sport Lisa Secchia hanno fatto visita sia alla squadra maschile che alla formazione femminile, che milita nel campionato di Serie C regionale. Una presenza significativa per portare il saluto e il sostegno dell’Amministrazione comunale agli atleti, allo staff e alla dirigenza della polisportiva, che con passione, impegno e professionalità rappresenta Mirandola in ambito sportivo regionale e nazionale.

Esordio positivo per la Stadium Volley femminile, che lo scorso fine settimana ha vinto - con un netto 3-0 - la gara contro Volley Team 03, disputata presso le palestre “Bonatti”. Grande entusiasmo anche per la presentazione delle nuove divise da gioco, pensate per unire identità, storia e simboli della comunità mirandolese. A sottolinearlo, il presidente della Polisportiva Stadium, Paolo Smerieri:

“Da quasi sessant’anni Stadium è sinonimo di passione e pallavolo nel nostro territorio. La maglia è da sempre l’elemento caratterizzante di una squadra: per questo motivo abbiamo deciso di scendere in campo celebrando l’essenza del nostro essere Stadium. Il cuore, simbolo per eccellenza della passione; il pallone, dello sport che amiamo; e le mura della città, a simboleggiare la storia di Mirandola, di cui facciamo orgogliosamente parte dal 1967".

L’Amministrazione Comunale rinnova il proprio sostegno a tutta la famiglia Stadium e augura ai giocatori e alle giocatrici una stagione ricca di soddisfazioni, successi sportivi e crescita personale, dentro e fuori dal campo.

