Anche a Modena ci saranno le “zone rosse”: a breve il provvedimento
MODENA - Nel pomeriggio di ieri, lunedì 20 ottobre, si è svolta, presieduta dal Prefetto, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica alla quale hanno partecipato il sindaco di Modena ed i vertici delle forze dell’ordine. L’incontro è stato dedicato, in primo luogo, ad una valutazione dei risultati delle attività di polizia che hanno visto, durante il fine settimana, una rilevante intensificazione dei servizi nella zona del centro cittadino. Al riguardo, al fine di dare un compiuto quadro organico alle misure adottate e al fine di accrescere gli standard di prevenzione e repressione delle più diffuse forme di microcriminalità, si è convenuto di adottare, in determinate aree a maggior rischio (denominate "zone rosse"), un apposito provvedimento che preveda il divieto di stazionamento ed il conseguente allontanamento dei soggetti segnalati per condotte penalmente rilevanti e che assumano atteggiamenti aggressivi, minacciosi o insistentemente molesti, determinando pericolo concreto per la sicurezza pubblica.
In tal senso, sono state già individuate, anche sulla scorta delle segnalazioni pervenute dai cittadini, le macroaree della Città ritenute maggiormente “sensibili”, quali i parchi e le zone adiacenti alle stazioni ferroviaria e delle autocorriere. Il provvedimento, che, a breve, sarà emanato dal Prefetto, avrà la durata di tre mesi, al termine dei quali si procederà ad una valutazione dell’efficacia delle misure attivate. Lo strumento è volto a completare una cornice di sicurezza che assicuri sempre più efficaci misure di contrasto alla criminalità diffusa, consentendo la piena fruibilità degli spazi pubblici da parte dei cittadini.
- Concordia, celebrato il 30° anniversario della sede della Scuola di Musica "Andreoli" e della Filarmonica "Giustino Diazzi"
- Anche a Modena ci saranno le "zone rosse": a breve il provvedimento
- Carpi, il Caffè del Teatro affidato a V Studio
- Ammanco alla Fondazione di Modena, dipendente avrebbe dirottato 850mila euro su conti di gioco
- Furto in auto nei pressi della scuola dell'infanzia "Girasole" di Fossa di Concordia
- Mirandola, il Palio del Pettine si chiude con un gesto di solidarietà per il territorio
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE