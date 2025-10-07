Bomporto, la maggioranza chiede risposte sulla variante di Sorbara

BOMPORTO - La maggioranza e il Comune di Bomporto - come riporta la "Gazzetta di Modena" - chiedono risposte in merito al progetto di realizzazione della variante di Sorbara, strada che, se effettivamente costruita, potrebbe ridurre il traffico sulla Canaletto, in special modo nel tratto che interessa la frazione di Bomporto. A chiedere spiegazioni a Regione Emilia-Romagna, Anas, Autobrennero e Provincia di Modena è in particolare la lista di maggioranza "Bomporto, Solara, Sorbara Insieme": mentre tutte le istituzioni hanno fornito una risposta, Anas ancora non lo ha fatto.

Per l'amministratore delegato di Autobrennero, Diego Cattoni, "il bando di gara pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti risulta al momento sospeso. Attualmente l'innesto della strada provinciale 1 sulla strada statale 12 è semaforizzato e penalizza il livello di servizio delle due arterie. Si prevede la razionalizzazione a rotatoria dell'incrocio con la strada provinciale Sorbarese in località Passo del Bacchello".

Per il presidente della Provincia di Modena, Braglia, "Le fasi programmatorie e attuative, essendo di competenza di Anas, dovrebbero essere definite nel contratto di programma Mit-Anas. L'intervento non è stato inserito nel contratto di programma 2021-2025, pur essendone stato proposto l'inserimento da parte della Regione". Per la Regione Emilia-Romagna, infine, "A breve si avvierà la fase di concertazione sulla nuova programmazione. Si vuole evidenziare che, purtroppo, data la scarsezza di risorse finanziarie a livello ministeriale, si dovrà dare priorità alla copertura dei finanziamenti già presenti all'interno dell'attuale contratto di programma che attualmente non hanno l'intera copertura del fabbisogno".

LEGGI ANCHE: