Bomporto, semaforo guasto tra via Nazionale e via Ravarino-Carpi

BOMPORTO - La Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara ha reso noto nella serata di ieri, martedì 7 ottobre, che l'impianto semaforico che si trova a Bomporto , tra via Nazionale e via Ravarino Carpi, non è funzionante e risulta completamente spento. La Polizia Locale ha provveduto ad attivare Aimag per il ripristino, la quale sta operando sulla centralina al fine di ripristinare le lanterne semaforo nel più breve tempo possibile.

La circolazione, però, rende noto sempre la Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Sorbara, almeno anche per la giornata di oggi, 8 ottobre, sarà rallentata. La Polizia Locale raccomanda di prestare la massima attenzione e, se possibile, di prevedere percorsi alternativi.

