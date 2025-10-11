Bondeno, domenica 12 ottobre inaugura il nuovo monumento dedicato alle imprese che hanno fatto la storia della comunità

BONDENO (FE) - Saranno tolti alle ore 18 di domenica 12 ottobre, i veli al nuovo monumento dedicato alle imprese di Bondeno che hanno fatto la storia della comunità.

L’inaugurazione è prevista nel pomeriggio di domenica presso la zona industriale di Borgo Scala, all’incrocio tra via per Zerbinate e via Alberti.

L’appuntamento si intitola “L’impresa che fa storia. Inaugurazione degli elementi commemorativi a memoria delle attività industriali di Bondeno”, è organizzato dal gruppo Bondeno che Lavora con la collaborazione del Comune e del Lions Club di Bondeno, e prevedrà interventi del sindaco Simone Saletti, del fondatore del gruppo di imprenditori Nicola Barbieri con Annalisa Po, e dell’architetto che ha seguito il progetto, Paolo Guerzoni. A seguire, verrà raccontata la storia di quattro celeberrime imprese locali: Berzoini Carrelli Elevatori, Idromotori Bignozzi, Cavagion Macchine Agricole, e Passardi Macchine Agricole, con interventi rispettivamente curati da Mario Sforza, Enrico Bignozzi, Giuseppe Negrini, Claudia e Raffaele Passardi.

Parteciperanno con un intervento anche Matteo Carion (direttore Cna Ferrara), Alan Fabbri (sindaco di Ferrara), e Maurizio Ragazzi.

Terminati la scopertura e gli interventi, l’evento si concluderà con un rinfresco offerto ai presenti a partire dalle 19.30.

