Calcio, Promozione e Prima Categoria: Medolla San Felice e Mirandolese in vetta alla classifica, ko La Pieve, Cavezzo, Ravarino e Vis San Prospero

Sono tornate in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutti i risultati, categoria per categoria:

Promozione

Nel Girone B di Promozione, il Medolla San Felice si conferma capolista solitaria grazie al quarto successo in cinque giornate: la formazione della Bassa passa 1-2 sul campo del Montombraro e sale a quota 13 punti in classifica, a + 1 sulla Sanmichelese che però ha già osservato il proprio turno di riposo. La gara si decide nel primo quarto d'ora: Medolla San Felice sul doppio vantaggio nel giro di dodici minuti con i gol di Adusa e Pastorelli, poi al 14' Momodu accorcia le distanze per il Montombraro. Ancora un ko, invece, per La Pieve Nonantola, che viene battuta 3-0 dal Baiso Secchia nello scontro diretto nelle zone basse della classifica: decidono il match i gol, tutti nella ripresa, firmati Barozzi (doppietta) e Briselli. Turno di riposo per la Solierese, la Virtus Camposanto trova, infine, un pareggio interno (1-1) nella gara contro il Castelnuovo, salendo in questo modo a quota 5 punti in classifica: tanti rimpianti per la formazione della Bassa, che si porta avanti con un rigore di Ndrejaj al 56', ma viene raggiunta in pieno recupero (96') da una rete di Fontanesi.

Promozione, Girone B, risultati giornata 5: Sanmichelese - Casalgrande 7-1, Baiso Secchia - La Pieve Nonantola 3-0, Castellarano - Maranello 2-1, Masone - Sporting Scandiano 1-1, Montombraro - Medolla San Felice 1-2, Riese - United Carpi 1-1, Sammartinese - Polisportiva Virtus Correggio 1-0, Virtus Camposanto - Castelnuovo 1-1.

Promozione, Girone B, classifica: Medolla San Felice 13, Sanmichelese 12, Castellarano 11, Masone 10, United Carpi 10, Sporting Scandiano 9, Castelnuovo 6, Virtus Camposanto 5, Montombraro 5, Maranello 5, Riese 5, Sammartinese 5, Polisportiva Virtus Correggio 4, Baiso Secchia 4, Solierese 2, La Pieve Nonantola 1, Casalgrande 0.

Prima Categoria

Nella terza giornata del Girone D di Prima Categoria, continua il proprio percorso a punteggio pieno la Mirandolese, che conquista la terza vittoria consecutiva battendo 0-2, in trasferta, lo Spilamberto: decidono il match i gol nel primo tempo di Cavicchioli e Aranda. Finisce ko lo Junior Finale, che rimedia un netto 6-0 sul campo del Polinago: all’11’ è Bortolani a sbloccare la sfida, la seconda marcatura la realizza il giovane Ferrari. 3-0 al 35’ con Bellei che trova la parabola giusta da fuori. Prima dell’intervallo c’è spazio anche per il poker del Polinago: Bortolani fugge a sinistra, cross arretrato e Facchini appoggia in rete. Nella ripresa, la cinquina è firmata da Ferrari, che fa doppietta, poi Giannini firma il definitivo 6-0. Sconfitte anche per Cavezzo e Ravarino, che cadono rispettivamente in casa contro il Lama 80 (0-2) e in trasferta contro il Fiorano (3-1): Cavezzo affossato dai gol di Flenghi e Gemini, mentre al Ravarino non basta un gol di De Niederhausern per rispondere alle reti di Pattuzzi, Cigarini e Calò. Cinquina del Rivara, che supera 5-3 il Solignano dopo aver rimontato per ben tre volte lo svantaggio e conquista la seconda vittoria in tre gare in Prima Categoria: dopo appena 7 minuti Pederzoli porta in vantaggio il Solignano, risponde Adsaoui al 17’ che pareggia. Al 22’ è sempre Pederzoli che riporta in vantaggio gli ospiti, complice un errore difensivo: nemmeno il tempo di festeggiare e Poletti crossa per Bacchiega, che fa 2-2. Il secondo tempo parte subito con Barbieri Al. che dopo appena due minuti riporta in vantaggio il Solignano, 2-3. Il Rivara non ci sta e prova con Poletti, bravo a crossare per Negrelli che di testa segna il pareggio: 3-3. Il Rivara ci crede: al 64’ Bacchiega segna il gol del vantaggio e al 84’ Vacchi chiude i conti segnando il definito 5-3. Infine, la Pol. Nonantola batte 3-1 la Vis San Prospero, ultima in classifica e ancora ferma a quota 0 punti: in gol per la formazione nonantolana Debbia, Simoni e Mollicone, un'autogol rende il passivo meno amaro per la formazione sanprosperese.

Prima Categoria, Girone D, risultati giornata 3: Atletico Spm - Valsa Savignano 2-0, Colombaro - Pgs Smile 3-2, Polinago - Junior Finale 6-0, Cavezzo - Lama 80 0-2, Fiorano - Ravarino 3-1, Pol. Nonantola - Vis San Prospero 3-1, Rivara - Solignano 5-3, Spilamberto - Mirandolese 0-2.

Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm Calcio 9, Mirandolese 9, Fiorano 7, Rivara 7, Polinago 6, Lama 80 6, Valsa Savignano 6,Colombaro 4, Pol. Nonantola 3, Pgs Smile 3, Spilamberto 3, Ravarino 2, Cavezzo 1, Solignano 1, Junior Finale 1, Vis San Prospero 0.

TABELLINO RIVARA-SOLIGNANO 5-3

RIVARA: Benetti, Poletti, Adsaoui, Luppi M.(cap), Facchini, Cappuccio (70’ Zacchi), Paganelli (65’ Vacchi), Gasparini, Negrelli (70’ Malagoli), Bacchiega (85’ Luppi R.), Massaretti (75’ Masiello). A disp: Pratissoli, Pedrazzi, Balboni, Golinelli. All: Bergamaschi

SOLIGNANO: Bellotti, Guiducci (88’ Guiducci), Venturelli (88’ Solieri), Andreotti, Manfredini (59’ Annovi), Severi (cap), Ferri, Buffagni (50’ Barbieri Al.), Pederzoli, Annovi M., Barbieri (70’ Beneventi). A disp: Corradini, Vandelli, Sannino, Ganzerla. All: Sarno

MARCATORI: 7’ Pederzoli, 17’ Adsaoui, 22’ Pederzoli, 26’ Bacchiega, 47’ Barbieri An., 64’ Bacchiega, 84’ Vacchi

AMMONITI: 24’ Massaretti, 34’ Manfredini, 37’ Paganelli, 71’ Annovi, 74’ Severi, 82’ Venturelli

ARBITRO: Paolo Caló

