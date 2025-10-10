Calcio, Promozione e Prima Categoria: scontri diretti per Medolla San Felice e Mirandolese, derby della Bassa Junior Finale-Vis San Prospero
di Simone Guandalini - Tornano in campo nel weekend le formazioni della Bassa modenese impegnate nei campionati di Promozione e Prima Categoria. Di seguito tutte le gare in programma, categoria per categoria:
Promozione
Nell'anticipo del sabato pomeriggio della settima giornata del Girone B di Promozione, La Pieve Nonantola, reduce dal pareggio interno contro il Montombraro (1-1) nell'ultimo turno, ma ancora a caccia della prima vittoria in campionato, farà visita al Castellarano attualmente quinto in classifica. Nelle gare della domenica, invece, impegni casalinghi per Solierese e Virtus Camposanto e in trasferta per la capolista Medolla San Felice: la formazione di Soliera e quella di Camposanto ospiteranno rispettivamente il Castelnuovo e lo Sporting Scandiano, mentre il Medolla San Felice è atteso sul campo del Masone, terzo in classifica a -3 dalla formazione della Bassa che guida la graduatoria.
Promozione, Girone B, calendario giornata 7: Sabato 11 ottobre, ore 15: Castellarano - La Pieve Nonantola. Domenica 12 ottobre, ore 15.30: Baiso Secchia - Sammartinese, Masone - Medolla San Felice, Montombraro - Pol. Virtus Correggio, Sanmichelese - United Carpi, Riese - Maranello, Solierese - Castelnuovo, Virtus Camposanto - Sporting Scandiano.
Promozione, Girone B, classifica: Medolla San Felice 16, Sanmichelese 15, Masone 13, United Carpi 13, Castellarano 11, Sporting Scandiano 9, Riese 8, Baiso Secchia 7, Montombraro 6, Castelnuovo 6, Solierese 5, Virtus Camposanto 5, Sammartinese 5, Maranello 5, Pol. Virtus Correggio 4, La Pieve Nonantola 2, Casalgrande 0.
Prima Categoria
Nella quinta giornata del Girone D di Prima Categoria, la Mirandolese seconda in classifica farà visita alla capolista Atletico Spm, che precede la formazione della Bassa di due punti in testa alla graduatoria. Derby della Bassa modenese in programma tra Junior Finale e Vis San Prospero: entrambe le formazioni si trovano nelle zone basse della classifica (quella finalese terzultima con 2 punti, quella sanprosperese penultima con 1 punto) e hanno bisogno di punti per risalire la graduatoria. Il Rivara, partito bene e attualmente quinto, riceverà la visita del Ravarino nono, mentre il Cavezzo e la Pol. Nonantola ospiteranno rispettivamente la Pgs Smile in uno scontro in zona playout e il Valsa Savignano in cerca di riscatto dopo il solo punto conquistato nelle ultime due gare.
Prima Categoria, Girone D, calendario giornata 5: Sabato 11 ottobre, ore 15: Fiorano - Lama 80. Domenica 12 ottobre, ore 15.30: Atletico Spm - Mirandolese, Polinago - Solignano, Cavezzo - Pgs Smile, Junior Finale - Vis San Prospero, Pol. Nonantola - Valsa Savignano, Rivara - Ravarino, Spilamberto - Colombaro.
Prima Categoria, Girone D, classifica: Atletico Spm 12, Mirandolese 10, Polinago 9, Fiorano 8, Rivara 8, Valsa Savignano 7, Colombaro 7, Lama 80 6, Ravarino 5, Pol. Nonantola 4, Spilamberto 3, Pgs Smile 3, Cavezzo 2, Junior Finale 2, Vis San Prospero 1, Solignano 1.
