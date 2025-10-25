Controlli sicurezza sul lavoro: attività sospesa e sanzioni per oltre 18mila euro per un autolavaggio di Mirandola

MIRANDOLA - Nella giornata di venerdì 24 ottobre, i Carabinieri della Stazione di Mirandola, con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Modena, a seguito di una preventiva e mirata attività di monitoraggio e di controllo, ha deferito in stato di libertà un uomo 49enne, titolare di un autolavaggio, per numerose e gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’attività ispettiva ha permesso di accertare l’omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi e l’assenza di adeguata informazione e formazione del personale.

Inoltre, sono state riscontrate carenze strutturali e organizzative relative alla salubrità dei locali, alla dotazione di mezzi antincendio e alla presenza di presidi di primo soccorso.

Alla luce delle irregolarità rilevate, è stato disposto il provvedimento di sospensione dell’attività, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 81/2008, oltre alla contestazione di sanzioni amministrative per un totale di € 5.500,00 ed ammende per complessivi € 13.241,70.

L’operazione si inserisce nell’ambito della costante azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, finalizzata a garantire il rispetto della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed a tutelare la dignità e l’incolumità dei lavoratori, grazie all’attenta e capillare attività di vigilanza sul territorio, frutto di una presenza quotidiana, di una collaborazione sinergica con i reparti specializzati e di un impegno costante a favore della legalità e della sicurezza delle comunità locali.

