Da lunedì 6 ottobre partono le rilevazioni del censimento della popolazione
MODENA - Parte lunedì 6 ottobre la settima edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che coinvolgerà complessivamente 3.350 famiglie, delle circa 85mila residenti nel Comune di Modena: 2.800 da campionamento da lista, cioè selezionate casualmente sull’intero territorio comunale, e 550 tramite rilevazione areale.
Continua, infatti, anche nel 2025 la rilevazione, con cadenza annuale, e non più decennale, delle principali caratteristiche della popolazione che vive sul territorio e delle sue condizioni sociali ed economiche a livello nazionale, regionale e locale. I cittadini interessati dalla rilevazione solo stati opportunamente preavvisati, nei giorni scorsi, con una lettera dall’Istat, o tramite comunicazioni dai 18 rilevatori incaricati del censimento areale o dall’ufficio comunale di Censimento.
Alle famiglie selezionate per partecipare alla rilevazione verranno richieste informazioni sulle caratteristiche dell’abitazione in cui vivono, sulla disponibilità di automobili e di posti auto e, a ogni singolo componente del nucleo familiare, oltre a informazioni anagrafiche, saranno richiesti anche dati sulla cittadinanza, l’istruzione, l’eventuale attività svolta e le modalità di spostamento per recarsi sul luogo di studio o di lavoro. La partecipazione è obbligatoria e sono previste sanzioni da parte dell’Istat in caso di inadempimento.
Per quanto riguarda il censimento che si svolge nella modalità del campionamento da lista, le 2.800 famiglie selezionate hanno ricevuto una lettera con le credenziali per poter compilare il questionario on line, direttamente da casa, a partire, da lunedì 6 ottobre e fino al 9 dicembre. È possibile farsi aiutare nella compilazione recandosi, fino al 23 dicembre in orari concordati, all’Ufficio comunale di Censimento di via Santi 40, oppure attendere a casa il rilevatore che li censirà presso il proprio domicilio a partire dal 12 novembre. I 19 rilevatori del Comune, impegnati nell’attività, opereranno tramite un palmare e non sono previsti questionari cartacei.
Le 550 famiglie interessate, invece, dalla rilevazione areale, saranno contattate direttamente dai rilevatori incaricati che effettueranno le interviste presso la loro abitazione nel periodo 6 ottobre - 18 novembre.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare la sezione dedicata del sito istituzionale o rivolgersi (www.comune.modena.it/
Attraverso il Censimento permanente, che a livello nazionale nel 2025 coinvolge un campione di oltre 1 milione e mezzo di famiglie, l’Istat rilascerà annualmente, con i propri canali, informazioni necessarie ai decisori pubblici (Stato, Regione, Provincia, Comune), alle imprese, alle associazioni di categoria, a enti e organismi che le utilizzano per programmare in modo ragionato, pianificare attività e progetti, erogare servizi ai cittadini italiani e agli stranieri che vivono in Italia, oltre che monitorare politiche e interventi sul territorio.
