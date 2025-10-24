Electronic Arts, accordo con Stability AI per sviluppare giochi con l’intelligenza artificiale
(Adnkronos) - Electronic Arts apre una nuova fase del suo percorso tecnologico stringendo una partnership con Stability AI, la società britannica dietro il celebre modello di generazione d’immagini Stable Diffusion. L’obiettivo? Integrare strumenti e modelli di intelligenza artificiale nei processi di sviluppo per rendere la creazione di videogiochi più rapida, fluida e, nelle parole del publisher, “trasformativa”. EA parla di “un’evoluzione del modo di lavorare” in cui l’AI diventa una sorta di alleato fidato, capace di assistere artisti, designer e sviluppatori nella produzione di contenuti. “L’intelligenza artificiale potrà scrivere, generare e analizzare,” spiega la compagnia, “ma non potrà mai immaginare, provare empatia o sognare: quello resta compito delle persone straordinarie che danno vita alle nostre storie”. L’intento non è sostituire la creatività umana, ma potenziarla: accelerando le fasi di iterazione, ampliando le possibilità artistiche e liberando tempo per concentrarsi su ciò che conta davvero, ovvero costruire esperienze di gioco di alto livello. Il primo progetto congiunto tra EA e Stability AI riguarderà lo sviluppo di nuovi flussi di lavoro con strumenti capaci di generare texture 2D che mantengano una resa coerente di luce e colore in qualsiasi ambiente. Ma la collaborazione si spingerà oltre: i due team stanno già lavorando su sistemi in grado di pre-visualizzare interi mondi 3D partendo da semplici prompt descrittivi, permettendo agli artisti di dirigere la generazione dei contenuti con una velocità e una precisione mai viste prima. L’accordo si inserisce in un quadro più ampio che vede l’intelligenza artificiale al centro della strategia di EA. Già nel 2024, il CEO Andrew Wilson aveva definito l’AI “il cuore pulsante” del futuro dell’azienda, e ora quella visione prende forma concreta. Anche i potenziali investitori che stanno valutando il buyout del colosso californiano, secondo il Financial Times, puntano proprio sull’uso estensivo dell’AI per ridurre i costi e aumentare la redditività nei prossimi anni. Un trend che non riguarda solo EA: anche Krafton, casa madre di PUBG: Battlegrounds, ha recentemente annunciato una strategia “AI First”, investendo massicciamente in infrastrutture e modelli generativi. Il settore sembra dunque avviato verso un nuovo paradigma produttivo, dove la tecnologia non sostituisce l’uomo, ma ne amplifica le capacità creative. Resta da capire quanto di questo equilibrio tra macchina e immaginazione sopravviverà quando l’intelligenza artificiale diventerà davvero parte integrante dello sviluppo dei videogiochi di domani. [email protected] (Web Info)
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari)| Dentro l'arte che cambia: un viaggio curioso nella Collezione Maramotti
Rubrica - La Collezione presenta oltre duecento opere in esposizione permanente.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Denzano e Villabianca: due perle nascoste tra ginestre e calanchi
Rubrica - A pochi chilometri da Modena due gioielli che custodiscono storie millenarie, scorci mozzafiato e tracce di un passato che affiora
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dalla terra alla tela: l'arte che parla al popolo
Rubrica - C'è un luogo, nel cuore della pianura mantovana, dove l'arte non è una cosa per pochi eletti.
Clamoroso al Cibali - L'impegno dei genitori per far praticare "il Calcio" al proprio figlio, la riflessione di mister Daniele Denti
Sport - E' il calcio dei genitori o è il calcio dei ragazzi?
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera - Addestratori di AI: una carriera in crescita
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Dallo spazio a Zocca: l'astronauta che ha toccato le stelle
Rubrica - Curato dall'architetto Lucio Fontana, questo emozionante viaggio è concepito per raccontare la straordinaria carriera di Maurizio Cheli e per ispirare i giovani a credere nei propri sogni.
Il caffè delle opportunità: il lato bello della carriera | di Francesca Monari
Rubrica - “Il caffè delle opportunità”: la rubrica che racconta il lavoro come motore di crescita e cambiamento.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | A Santarcangelo, un museo unico: storia, moda e arte passano attraverso i bottoni
Rubrica - L’esposizione mette in luce come anche un piccolo oggetto possa trasformarsi in un capolavoro grazie all’uso di materiali insoliti.
ITINERARI CURIOSI (di Francesca Monari) | Il Museo Biomed di Mirandola: la scienza che racconta il territorio
Rubrica - Nel cuore della Bassa modenese, Mirandola si prepara a riabbracciare uno dei suoi luoghi simbolo
La storiaNuovo stabilimento e Family day per Smurfit Westrock Italia di Camposanto
Un’occasione speciale che ha visto la partecipazione delle famiglie dei dipendenti e l’inaugurazione del nuovo magazzino. Entro la fine dell’anno è attesa anche l’installazione di una nuova macchina che si spera possa portare nuovi posti di lavoro
L'avvenimentoA Medolla i nati del 1975 festeggiano insieme i loro 50 anni
Alla rimpatriata prontamente hanno partecipato anche amici che oggi risiedono lontano da Medolla
L'opportunitàNovi di Modena, incentivi alle imprese per nuove assunzioni
A disposizione fondi comunali pari a 20 mila euro per sostenere l’occupazione, con priorità a donne e over 45
CuriositàNotte di Natale... anticipata a Finale Emilia con le musiche partite a sorpresa
All'improvviso si è attivato il sistema di altoparlanti da cui di solito vengono diffuse le musiche di sottofondo per le manifestazioni. A volume piuttosto sostenuto, in piena notte, ha svegliato diverse persone
SaluteNasce il Profilo di salute online della popolazione dell’Emilia-Romagna: un sistema avanzato di raccolta, gestione e analisi dei dati sanitari consultabile gratuitamente
Ad oggi, a livello nazionale, l’Emilia-Romagna è la seconda Regione dopo il Lazio a dotarsi di questo strumento
L'avvenimentoEcco la nuova moto elettrica pensata dagli studenti universitari modenesi: ha un'autonomia fino a 50 km
Il team studentesco Impulse Modena Racing ha ufficialmente presentato la Racing Thunder 4-E, il quarto prototipo di moto elettrica da competizione sviluppato all’interno dell’Università di Modena e Reggio Emilia
Il caso"No al fotovoltaico a terra a Portovecchio", a Mirandola la petizione di quasi 1800 firme è stata inviata alle autorità
La richiesta è che PortoVecchio venga espunto dall’elenco dei siti oggetto del Bando «Energia 5.0» della Società Difesa Servizi, apparso il 4 giugno scorso.
I datiMercato del lavoro in Emilia-Romagna, la Gen Z guida la ricerca di nuove opportunità
I dati dell’Osservatorio sul Lavoro di Guru Jobs fotografano un mercato in trasformazione: più giovani, nuovi settori e forte desiderio di cambiamento
ArtePer la scuola media di Mirandola si impianta un nuovo giardino (con micro foresta)
Si tratta di una “Tiny Forest”, ovvero una piccola foresta urbana ispirata al metodo ecologico sviluppato dal botanico giapponese Akira Miyawaki, poi perfezionato e diffuso in Europa dall’istituto olandese IVN e da Afforest
La rassegnaA Medolla inaugurata la mostra sulla Pimpa in occasione dei suoi 50 anni - FOTO E VIDEO
La cagnolina bianca a pois rossi che ha inventato Altan taglia il traguardo del mezzo secolo. A Medolla è stata inaugurata la mostra su di lei, e la cerimonia è stata una vera e propria festa
CulturaConcorso nazionale di pittura e scultura, ecco i vincitori a Mirandola - I NOMI
Anche l’edizione 2025 a San Martino Spino ha confermato la vitalità artistica e culturale del concorso, che continua a rappresentare un punto di riferimento per pittori e scultori di tutto il territori
La storiaTra i Ferri Vecchi di "Reazione a catena" c'è anche l'infermiera di Finale Emilia Martina Savino
Con due colleghi ha partecipato e vinto per sei sere di seguito nella nota trasmissione di Rai Uno
La rassegnaDa Bomporto e da Carpi due giovani al concorso Miss Grand Prix 2025
Si contendono la corona detenuta dalla toscana Matilde Felice, vincitrice lo scorso anno.