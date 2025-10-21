Evade dai domiciliari, 47enne arrestato dalla Polizia di Stato
MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 47 anni per il reato di evasione. Nella tarda mattinata di domenica 19 ottobre, la Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona Tempio/stazione ferroviaria di Modena, ha riconosciuto il 47enne, destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre camminava in viale Vittorio Emanuele, nei pressi del Parco Giardino Ducale Estense.
Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato di far perdere le proprie tracce imboccando vicolo Porta Albareto, strada attualmente interrotta al traffico veicolare, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.
Immediati accertamenti hanno confermato che l’uomo risulta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la propria abitazione in provincia di Benevento e che lo stesso si era allontanato senza autorizzazione dal luogo indicato dal giudice.
All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.
- Evade dai domiciliari, 47enne arrestato dalla Polizia di Stato
- Ospedale di Mirandola, reparto dialisi in "container" dal costo complessivo di circa un milione di euro
- "La vita da grandi", il 22 ottobre a Carpi nuovo appuntamento della rassegna "Pomeriggio al cinema"
- Pallavolo, Modena Volley ko al tie-break contro Milano dopo essere stata avanti 0-2
- Calcio, Serie C: Carpi avanti con Sall, ma raggiunto nel finale dall'Ascoli: al "Cabassi" è 1-1
- Sabato 25 ottobre laboratorio per bambini insieme all’artista Paolo Ventura alla ricerca dell'animale misterioso
- Sospetta appropriazione di denaro da parte di un dipendente, Platis (FI): "Fondazione di Modena esempio di trasparenza e tempestività"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Il recupero del Chiosco piace molto a Mirandola - L'INAUGURAZIONE