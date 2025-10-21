Evade dai domiciliari, 47enne arrestato dalla Polizia di Stato

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

MODENA - La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino italiano di 47 anni per il reato di evasione. Nella tarda mattinata di domenica 19 ottobre, la Squadra Volante, in servizio di controllo del territorio in zona Tempio/stazione ferroviaria di Modena, ha riconosciuto il 47enne, destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliari, mentre camminava in viale Vittorio Emanuele, nei pressi del Parco Giardino Ducale Estense.

Alla vista della Polizia, l’uomo ha tentato di far perdere le proprie tracce imboccando vicolo Porta Albareto, strada attualmente interrotta al traffico veicolare, ma gli agenti sono riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo.

Immediati accertamenti hanno confermato che l’uomo risulta sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari da eseguirsi presso la propria abitazione in provincia di Benevento e che lo stesso si era allontanato senza autorizzazione dal luogo indicato dal giudice.

All’esito dell’udienza, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari.

