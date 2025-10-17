Tentano di uscire da un supermercato senza pagare la merce, tre persone arrestate dai Carabinieri

MODENA E SPILAMBERTO - Nella serata di giovedì 16 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato tre persone che avevano tentato di allontanarsi da supermercati di Modena e di Spilamberto, senza pagare merce prelevata di nascosto poco prima.

Nel primo caso, una pattuglia di militari della Stazione di Spilamberto, con la collaborazione di una guardia particolare giurata, ha bloccato una coppia di giovani donne, con precedenti penali per reati predatori, uscite dalle casse automatiche con numerosi prodotti per la pulizia, abilmente occultati sotto i propri indumenti.

Nella seconda circostanza, ad interrompere i propositi criminosi di un 38enne all’interno del supermercato Aldi di via Canaletto Sud a Modena sono stati, invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti in ausilio ad un addetto alla vigilanza, il quale era stato minacciato e colpito dopo aver bloccato il suo tentativo di fuga, con generi alimentari asportati poco prima.

All’esito dell’udienza di convalida, nei confronti delle giovani donne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre l’uomo non è stato destinatario di alcuna misura cautelare.

La merce, del valore complessivo di 200 euro circa, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.

