Tentano di uscire da un supermercato senza pagare la merce, tre persone arrestate dai Carabinieri
MODENA E SPILAMBERTO - Nella serata di giovedì 16 ottobre, i Carabinieri della Compagnia di Modena hanno arrestato in flagranza di reato tre persone che avevano tentato di allontanarsi da supermercati di Modena e di Spilamberto, senza pagare merce prelevata di nascosto poco prima.
Nel primo caso, una pattuglia di militari della Stazione di Spilamberto, con la collaborazione di una guardia particolare giurata, ha bloccato una coppia di giovani donne, con precedenti penali per reati predatori, uscite dalle casse automatiche con numerosi prodotti per la pulizia, abilmente occultati sotto i propri indumenti.
Nella seconda circostanza, ad interrompere i propositi criminosi di un 38enne all’interno del supermercato Aldi di via Canaletto Sud a Modena sono stati, invece, i Carabinieri della Sezione Radiomobile, intervenuti in ausilio ad un addetto alla vigilanza, il quale era stato minacciato e colpito dopo aver bloccato il suo tentativo di fuga, con generi alimentari asportati poco prima.
All’esito dell’udienza di convalida, nei confronti delle giovani donne è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre l’uomo non è stato destinatario di alcuna misura cautelare.
La merce, del valore complessivo di 200 euro circa, è stata recuperata e restituita ai legittimi proprietari.
Leggi anche: I Carabinieri arrestano un 27enne senza fissa dimora autore di un furto su un camper in cui bivaccava
- Tentano di uscire da un supermercato senza pagare la merce, tre persone arrestate dai Carabinieri
- Sabato 18 ottobre l’arte incontra la Sclerosi sistemica al centro servizi del Policlinico di Modena
- Carabinieri uccisi nell'esplosione a Castel D'Azzano: il comando provinciale di Modena ringrazia i cittadini per la vicinanza dimostrata all'Arma
- Cade sulle sterpaglie che sta bruciando in campagna, gravemente ustionato un ottantenne di Medolla
- Carpi accende i riflettori sulla solidarietà: domenica 19 ottobre sfilata di moda e pranzo conviviale di Fondazione ANT
- I Carabinieri arrestano un 27enne senza fissa dimora autore di un furto su un camper in cui bivaccava
- Modena torna sul set: al via le riprese della serie “Laundry Heroes”
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- 158 cani e gatti spariti dal canile di Finale Emilia, Animal Liberation denuncia la Regione