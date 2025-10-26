Fermata dei treni Rimini–Monaco di Baviera alla stazione di Bellaria – Igea Marina, Tassinari (FI): “Opportunità per il turismo romagnolo”
La deputata e coordinatrice regionale dell’Emilia-Romagna di Forza Italia, Rosaria Tassinari, ha presentato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per sollecitare una valutazione sull’introduzione di una fermata dei treni internazionali Rimini–Monaco di Baviera presso la stazione di Bellaria – Igea Marina.
“La tratta ferroviaria internazionale Rimini–Monaco di Baviera rappresenta un collegamento di grande rilievo per il turismo dell’Adriatico e per l’economia della Riviera romagnola – spiega Tassinari –. Tuttavia, al momento i convogli che collegano la Germania alla Romagna non prevedono una fermata intermedia a Bellaria – Igea Marina, nonostante la presenza di una stazione già attiva e funzionante lungo la linea adriatica.”
Secondo la parlamentare azzurra, l’istituzione della fermata costituirebbe un’occasione importante per favorire la mobilità sostenibile e l’accessibilità turistica. “Bellaria – Igea Marina è una delle destinazioni più frequentate della Riviera – aggiunge – e rendere possibile l’arrivo diretto dei turisti tedeschi e austriaci in treno significherebbe ridurre il traffico veicolare lungo la statale Adriatica e rafforzare la competitività turistica del nostro territorio rispetto ad altre mete balneari italiane ed europee.”
Con l’interrogazione, Tassinari chiede al Ministro se siano in corso valutazioni tecniche o interlocuzioni tra Trenitalia, RFI e gli operatori ferroviari esteri per attivare la fermata, almeno in via sperimentale durante il periodo estivo, e se il Governo intenda promuovere un tavolo di confronto con la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati per favorire l’inserimento di Bellaria – Igea Marina tra le località servite dai collegamenti internazionali.
“Forza Italia crede in una Romagna sempre più connessa, sostenibile e accogliente – conclude Tassinari –. Il turismo è un motore economico fondamentale e ogni intervento che ne migliora l’accessibilità va sostenuto con convinzione. La fermata di Bellaria – Igea Marina sul collegamento Rimini–Monaco sarebbe un segnale concreto di attenzione al territorio e ai suoi operatori”.
