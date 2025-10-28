Finale Emilia, come sarà il Municipio riqualificato? Sabato 8 novembre presentazione del progetto

FINALE EMILIA - Sabato 8 novembre, alle ore 10, presso la Stazione Rulli Frulli di via Stazione 2, appuntamento con il primo di una serie di incontri, aperti alla cittadinanza, dedicati a Finale Emilia, tra storia e ricostruzione. Oggetto dell'evento sarà il Municipio, gravemente danneggiato dal sisma 2012 e attualmente inutilizzabile. Dopo gli interventi di saluto e introduzione del sindaco Claudio Poletti, di Luca Prandini dell'Agenzia Ricostruzioni della Regione Emilia Romagna, di un funzionario della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e di Vittorio Cavani, capo delegazione FAI di Modena, toccherà ai progettisti del complesso intervento di riqualificazione del Municipio illustrare le soluzioni architettoniche e strutturali individuate per far rinascere la casa di tutti i finalesi, l'edificio che più è mancato a tutti i cittadini, tra i tanti danneggiati dal terremoto. Saranno il Prof. Arch. Maurizio De Vita dello studio De Vita-Schulze Architetti e l’Ing. Alessio Colombi dello studio di ingegneria Colombi Roversi & Associati a spiegare le scelte progettuali individuate nel documento che sarà a base della gara di progettazione, la cui pubblicazione è prevista entro fine 2025.

Maurizio De Vita

Professore di Restauro presso la facoltà di Architettura di Firenze dal 2004. Socio fondatore e co-titolare dello studio “De Vita & Schulze Architetti”, è risultato vincitore di concorsi di architettura nazionali ed internazionali. Ha progettato e diretto numerosi interventi di restauro su edifici storici e complessi monumentali ed interventi di nuova realizzazione di edifici e comparti urbani. Ha partecipato con i suoi progetti a numerose mostre di architettura a Firenze, Parma, Viareggio, Torino, Parigi, Praga, Syracuse (N. Y.).

Alessio Colombi

Socio dello studio Colombi Roversi & Associati dal 2009, si occupa principalmente di ingegneria strutturale e geotecnica con riferimento a lavori pubblici e privati. Attivo nel campo dell’ingegneria forense come consulente d’ufficio e di parte, viene chiamato in qualità di esperto in corsi, convegni e seminari tematici nell’ambito degli interventi strutturali su edifici monumentali e sui temi degli effetti sismici di sito. Componente del Comitato ristretto del Gruppo di Lavoro “Difesa del Suolo” presso il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) dal 2020, nel 2022 è stato eletto Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ferrara per il quadriennio 2022-2026.

