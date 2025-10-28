Finale Emilia, come sarà il Municipio riqualificato? Sabato 8 novembre presentazione del progetto
FINALE EMILIA - Sabato 8 novembre, alle ore 10, presso la Stazione Rulli Frulli di via Stazione 2, appuntamento con il primo di una serie di incontri, aperti alla cittadinanza, dedicati a Finale Emilia, tra storia e ricostruzione. Oggetto dell'evento sarà il Municipio, gravemente danneggiato dal sisma 2012 e attualmente inutilizzabile. Dopo gli interventi di saluto e introduzione del sindaco Claudio Poletti, di Luca Prandini dell'Agenzia Ricostruzioni della Regione Emilia Romagna, di un funzionario della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e di Vittorio Cavani, capo delegazione FAI di Modena, toccherà ai progettisti del complesso intervento di riqualificazione del Municipio illustrare le soluzioni architettoniche e strutturali individuate per far rinascere la casa di tutti i finalesi, l'edificio che più è mancato a tutti i cittadini, tra i tanti danneggiati dal terremoto. Saranno il Prof. Arch. Maurizio De Vita dello studio De Vita-Schulze Architetti e l’Ing. Alessio Colombi dello studio di ingegneria Colombi Roversi & Associati a spiegare le scelte progettuali individuate nel documento che sarà a base della gara di progettazione, la cui pubblicazione è prevista entro fine 2025.
Maurizio De Vita
Alessio Colombi
