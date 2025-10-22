Finale Emilia, tra i progetti finanziati dalla Regione anche quello della cooperativa “Percorsi”

Sono stati finanziati dalla Regione Emilia-Romagna i progetti di investimento presentati da tre cooperative di comunità modenesi aderenti a Confcooperative Terre d’Emilia: Frignano Vivo (Pavullo), Le Aie (Frassinoro) e Percorsi (Finale Emilia). Le risorse sono destinate a sostenere l’avviamento, accompagnamento e consolidamento del progetto imprenditoriale che ha determinato la nascita e lo sviluppo delle tre cooperative.

«Siamo molto soddisfatti di questo risultato – dichiara il presidente di Confcooperative Terre d’Emilia, Matteo Caramaschi – Esso concretizza l’attenzione riservata dalla Regione alle cooperative di comunità con il varo, nel dicembre 2022, di una specifica legge di riconoscimento e sostegno che ha riconosciuto il valore di esperienze nate in questi ultimi anni per contrastare l’abbandono delle aree marginali, penalizzate dalla carenza di servizi e lavoro per i giovani».

Caramaschi ricorda che le cooperative di comunità sono caratterizzate da una multifunzionalità che ha integrato diverse microeconomie legate a turismo, gastronomia, ricettività, cultura e tradizioni locali, impegnandosi. Attraverso la riattivazione di una rete di servizi (per anziani e bambini, in particolare) hanno creato nuove opportunità di lavoro e condizioni per la permanenza dei residenti.

LEGGI ANCHE: