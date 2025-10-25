Fondo per l’affitto, nel Distretto Ceramico finanziate tutte le domande comprese quelle del 2024

DISTRETTO CERAMICO - La Regione Emilia-Romagna, con determinazione dirigenziale 17707/2025, ha destinato Euro 212.901,88 all'Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per lo scorrimento della graduatoria del Fondo Affitto 2024. Una somma che permette all’Unione dei Comuni di finanziare tutte le 175 domande valide ancora in graduatoria che non erano state finanziate nel 2024 con la prima tranche di contributi.

«In un periodo difficile per le famiglie, ancor di più a causa di scelte governative lontane dalla realtà, questo è decisamente un segnale positivo ed un’ottima notizia. Dal 2023 – commenta Marco Biagini, sindaco di Fiorano con delega alle Politiche sociali ed ai Servizi alla Persona per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico - il Governo ha deciso di non finanziare il Fondo nazionale dell’affitto e le risorse da distribuire sul territorio regionale sono passate così dai 40 milioni complessivi del 2022, ai 10 stanziati per il 2024 unicamente dalla Regione. La Regione Emilia Romagna quindi assegna ai Distretti il Fondo affitti regionale con fondi propri di bilancio , con l’obbiettivo di scorrere le graduatorie del 2024 ed erogare il contributo a tutte le famiglie con le domande riconosciute valide, e si impegna a sostenere concretamente famiglie e lavoratori a basso reddito in locazione sul libero mercato».

Nei prossimi giorni, una volta verificati i dati degli aventi diritto dei beneficiari, gli uffici provvederanno alla liquidazioni dei contributi.

Erano state 674 le domande presentate per il Fondo Affitto del 2024, 337 delle quali ammesse in graduatoria.

Con i 241.727,67 € della prima tranche è stato possibile finanziare solamente 162 delle domande ammesse in graduatoria, le rimanenti 175 domande verranno finanziate nei prossimi giorni attraverso lo scorrimento della graduatoria grazie ai fondi regionali della seconda Tranche.

In totale sono 454.629,55 € destinati dalla Regione Emilia Romagna all’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico per coprire l’intero fabbisogno del Fondo Affitto 2024.

