Gli affitti brevi e il diritto alla casa: lunedì 27 ottobre a Modena un incontro pubblico sul progetto di legge regionale

MODENA - La Regione Emilia-Romagna sta lavorando a un progetto di legge per regolare gli affitti brevi, con l’obiettivo di tutelare il diritto alla casa e garantire un equilibrio tra residenzialità e turismo. Il tema sarà al centro dell’incontro pubblico in programma lunedì 27 ottobre alle 20.30 presso la Sala Ulivi di Modena, in via Ciro Menotti 137, promosso dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra dell’Assemblea legislativa.

All’iniziativa interverranno Giovanni Paglia, Assessore regionale alle Politiche abitative, Massimo Mezzetti, Sindaco di Modena, e Amedeo Faenza, Presidente di Federalberghi Modena. L’incontro sarà presieduto da Paolo Trande, Consigliere regionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

L’appuntamento si inserisce in un momento in cui la questione abitativa è tornata al centro del dibattito nazionale, con l’aumento dei canoni di locazione, la riduzione dell’offerta residenziale e la crescita esponenziale delle locazioni turistiche di breve durata. Secondo il Gruppo AVS, una regolamentazione equilibrata degli affitti brevi rappresenta una condizione necessaria per difendere la funzione sociale della casa e la qualità della vita nelle città.

“Regolare gli affitti brevi non significa penalizzare il turismo – dichiara Paolo Trande – ma offrire ai Comuni strumenti urbanistici adeguati per tutelare il diritto alla casa e la vivibilità dei centri urbani. È un tema che riguarda la coesione sociale e la possibilità per studentesse, studenti, lavoratrici e lavoratori di accedere a un’abitazione a prezzi sostenibili. La Regione Emilia-Romagna intende affrontarlo con serietà e partecipazione, ascoltando istituzioni, associazioni e cittadini.”

All’incontro prenderanno parte anche Francesca Maletti, Assessora del Comune di Modena, Tamara Calzolari, Assessora del Comune di Carpi, Marzio Govoni di SUNIA e Federconsumatori Modena, Gianmarco Fabiano dell’UDU Modena e altri rappresentanti delle organizzazioni sociali e sindacali del territorio.

L’iniziativa è aperta al pubblico e rappresenta un’occasione di confronto sul futuro delle politiche abitative regionali e sul rapporto tra diritto alla casa e nuove forme di locazione turistica.

