Incidente in A1 nei pressi del parcheggio di Castelfranco: morta una donna di 58 anni

CASTELFRANCO EMILIA - Un incidente dalle tragiche conseguenze si è verificato intorno alle 5 della mattina di oggi, venerdì 17 ottobre, nelle vicinanze del parcheggio di Castelfranco Emilia, in direzione Nord, sull'autostrada A1.

Un'auto avrebbe urtato contro la cuspide di ingresso al parcheggio e poi si sarebbe ribaltata e sarebbe finita in una scarpata: non sono ancora chiare le ragioni che hanno portato all'impatto.

Purtroppo, in seguito all'incidente ha perso la vita una donna di 58 anni, a bordo come passeggera e moglie dell'uomo di 63 anni che era alla guida della vettura e che ora è ricoverato all'ospedale di Baggiovara, non in pericolo di vita.

