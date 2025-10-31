La Polizia Locale di Modena scopre alloggi abusivi in ex locali commerciali
MODENA - Locali commerciali utilizzati come abitazioni di fortuna. È quanto ha accertato la Polizia locale di Modena nel corso di una serie di controlli effettuati in via Carteria nei giorni scorsi, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini.
Durante le verifiche, condotte con il supporto dell’unità cinofila, gli agenti hanno trovato sette persone, tra cui un minore, tutte di nazionalità straniera. Per due di loro è scattata la denuncia a piede libero e l’accompagnamento al Comando, in quanto risultate irregolari sul territorio nazionale. In un caso, invece, si è proceduto con l’espulsione, mentre un altro uomo è stato sanzionato per uso personale di sostanze stupefacenti.
I controlli effettuati nei locali hanno evidenziato anche numerose irregolarità, tra le quali il cambio di destinazione d’uso, la presenza di opere murarie abusive e mancati pagamenti della tassa sulle insegne. Segnalate anche gravi carenze igieniche.
Le indagini proseguono per accertare le responsabilità del titolare dei contratti d’affitto e di eventuali terzi coinvolti nel favorire gli abusi.
- Passaggio di testimone ad Unimore: Carlo Adolfo Porro conclude il suo mandato, Rita Cucchiara assume la guida
- Non sapeva di essere incinta, 31enne partorisce nel bagno di casa
- La Polizia Locale di Modena scopre alloggi abusivi in ex locali commerciali
- Città più sicure, inclusive e vivibili, accordo di programma tra Emilia-Romagna e Unione delle Terre d'Argine
- Carpi, domenica 2 novembre incontro con il meteorologo Luca Lombroso
- Partita Modena-Juve Stabia, cambia la viabilità in zona stadio
- Ricostruzione post-sisma a Finale Emilia, Baldini (Pd): "La politica del "palo" è quella del centrodestra"
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026