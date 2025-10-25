Lunedì 27 ottobre a Modena incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, imbarcata sulla Global Sumud Flottilla

MODENA - Per Gaza: c’è un prima e un dopo la Flottilla. Questo il titolo dell’incontro pubblico che, promosso dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, si svolgerà lunedì 27 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Polivalente Officina Windsor Park, in strada San Faustino 155/U a Modena.

A incontrare i cittadini, nell’ottica di non arrestare la grande mobilitazione civile per una pace giusta, che ha già portato nelle piazze italiane milioni di persone, e che non può arrestarsi con la tregua, sarà l’europarlamentare del Partito Democratico Annalisa Corrado, che si è stata imbarcata sulla nave Kamala della Global Sumud Flottilla, e che racconterà a Modena l’esperienza vissuta durante la navigazione e il trattamento subito dall’esercito israeliano.

Insieme a lei, la vicesindaca di Modena e componente del coordinamento provinciale del Pd Francesca Maletti, la presidente di ARCI Modena Annalisa Lamazzi, la segretaria confederale CGIL Modena Aurora Ferrari, il deputato Pd Stefano Vaccari e Rossella Caci, della direzione provinciale Pd.

