Lunedì 27 ottobre a Modena incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, imbarcata sulla Global Sumud Flottilla
MODENA - Per Gaza: c’è un prima e un dopo la Flottilla. Questo il titolo dell’incontro pubblico che, promosso dalla Federazione provinciale del Partito Democratico di Modena, si svolgerà lunedì 27 ottobre alle ore 18.30 presso la Sala Polivalente Officina Windsor Park, in strada San Faustino 155/U a Modena.
A incontrare i cittadini, nell’ottica di non arrestare la grande mobilitazione civile per una pace giusta, che ha già portato nelle piazze italiane milioni di persone, e che non può arrestarsi con la tregua, sarà l’europarlamentare del Partito Democratico Annalisa Corrado, che si è stata imbarcata sulla nave Kamala della Global Sumud Flottilla, e che racconterà a Modena l’esperienza vissuta durante la navigazione e il trattamento subito dall’esercito israeliano.
Insieme a lei, la vicesindaca di Modena e componente del coordinamento provinciale del Pd Francesca Maletti, la presidente di ARCI Modena Annalisa Lamazzi, la segretaria confederale CGIL Modena Aurora Ferrari, il deputato Pd Stefano Vaccari e Rossella Caci, della direzione provinciale Pd.
Leggi anche: “Novi per Gaza”, presidio a sostegno del popolo palestinese e della Global Sumud Flottilla
- Calcio, Serie C: ko casalingo per il Carpi, il Gubbio si impone 0-3
- Lunedì 27 ottobre a Modena incontro con l’europarlamentare Annalisa Corrado, imbarcata sulla Global Sumud Flottilla
- Il sindaco di Castelfranco Emilia al progetto di educazione civica sul campo "On the Road"
- Modena, lunedì 27 ottobre l'iniziativa "Alle origini dell'arcobaleno"
- Auto d’epoca: la Ford Mustang è la più cercata in Europa, in Italia trionfa la Fiat 500
- Oltre 5 milioni di euro all’Emilia-Romagna per il welfare di comunità
- In Emilia-Romagna 431 incendi "di vegetazione" nell'estate 2025, 46 nel modenese
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Mirandola, truffa per ricevere appalti anche se non iscritto alla White List: imprenditore rischia il processo
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026