Medaglia di bronzo al valore atletico per le atlete bomportesi Giorgia Zanella e Alessia Bergamini

BOMPORTO - Le atlete degli Scomed di Bomporto Alessia Bergamini e Giorgia Zanella, entrambe terze classificate agli Europei Senior di hockey in line con l'Italia, hanno ricevuto la medaglia di bronzo al valore atletico conferita dal CONI Emilia-Romagna.

La cerimonia, che si è tenuta il 27 settembre in un teatro "Alighieri" di Ravenna gremito da oltre 400 persone, ha premiato 255 atleti che nel 2023 si sono distinti in competizioni nazionali, europee e mondiali. A rappresentare Bomporto anche la sindaca Tania Meschiari e la vicesindaca Ilaria Malavasi, presenti al momento della consegna.