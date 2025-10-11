Mese della prevenzione, anche le Avis della Bassa sono in “rosa”
Anche le Avis dell’Area Nord partecipano al calendario delle iniziative promosse da Azienda USL, AMO, Amministrazioni Comunali e associazioni del territorio per l’ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili. Sabato 18 ottobre con “Uniti in rosa: camminiamo e pedaliamo per la prevenzione” si potrà partire a piedi o in bicicletta da San Felice, Cavezzo, Mirandola, Camposanto per ritrovarsi tutti insieme alle 16 a Medolla alla Barchessa Avis del parco pubblico. Questi i ritrovi e le partenze della staffetta in rosa:
- San Felice, ritrovo alle 14.10 in via Lavacchi imbocco ciclabile (parcheggio fonderia OMR);
- Cavezzo, ritrovo alle 15.00 in piazza Martiri della Libertà davanti al Municipio, insieme ai ciclisti del gruppo Vai Ferro Bike, delle Cicliste in Rosa di Cavezzo e dei volontari Avis di Cavezzo;
- Mirandola, ritrovo alle 14.40 presso il campo sportivo di fronte alla scuola Montanari in via T. Nuvolari insieme al Gruppo Nordic Walking outdoor Bassa Modenese;
- Camposanto, ritrovo alle 14 parcheggio della stazione dei treni. Ad accompagnare il gruppo di San Felice e Camposanto l’associazione Nordic Walking Bassa Modenese, la società Ciclistica San Felice e la Croce Blu di Camposanto;
- Medolla, ritrovo ore 15 alla Barchessa dell’amicizia AVIS piazza Donatori di Sangue, dove in attesa dell’arrivo della staffetta si svolgerà una camminata sulla ciclabile Chico Mendez con attività di esercizi e ginnastica a cura di Movimenti in Costruzione. Saranno presenti anche i volontari AMO.
All’arrivo i partecipanti potranno gustare una merenda sana offerta dalle Avis di Medolla, Cavezzo, San Felice, Aula Mater e UISP. Con le Avis di Concordia e di San Possidonio sabato 25 ottobre parte da Concordia in piazza Tanferri alle 15 la Camminata della Salute che arriverà alla Biblioteca Comunale di San Possidonio. Merenda per tutti e a seguire un breve incontro sull’importanza di aderire agli screening di prevenzione a cura dei volontari AMO. Alle 17.30 presentazione del libro “L’amore moltiplica” di Gian Carlo Muzzarelli. Ancora a Medolla martedì 28 ottobre alle 18, nella Sala Menù in via Artigiani, a cura di Avis Medolla e Avis Cavezzo conferenza sul tema “Vaccinazione HPV: la prevenzione che fa la differenza contro falsi miti e fake news”.
