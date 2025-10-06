Modena, autunno di giochi per tutta la famiglia con la rassegna “Family Club”

MODENA - Scoprire il primo soccorso con la Croce Rossa, divertirsi con giochi a tema Halloween e dipingere miniature in compagnia dell’associazione Uno Critico: è un ricco programma di incontri per tutta la famiglia quello organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Modena (in via del Gambero, 77) nell’ambito della rassegna Family Club.

Si comincia sabato 11 ottobre dalle 10 alle 12, nella sede di via del Gambero, con “Quando il gioco si fa duro… le famiglie iniziano a giocare!”, una mattina di formazione e divertimento per sperimentare il primo soccorso con la Croce Rossa. Venerdì 24 ottobre dalle 17 alle 19 sarà la volta dei giochi da tavolo a tema Halloween “Gli Addams, una famiglia da imitare!”.

Venerdì 7 e venerdì 14 novembre dalle 17 alle 19.30 si terranno due incontri di giochi di ruolo con annessa pittura di miniature “Paint and play”, insieme all’associazione Uno Critico (per bambini e ragazzi dai 10 anni compiuti ai 15). Infine, venerdì 28 novembre appuntamento con “Gioco libera tutti!”, giochi da tavolo per crescere insieme e celebrare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.

Il Family Club è uno spazio dedicato al gioco in famiglia e tra famiglie, essenziale per la crescita dei bambini, luogo di sfogo e di ricomposizione dei rapporti, occasione di attivazione e acquisizione di competenze e creatività, di scambio d'affetto e, per l’adulto, interessante occasione per osservare i comportamenti dei bambini.

Al Family Club sono privilegiati i giochi da tavolo e di ruolo, facilitatori di socializzazione, le esperienze di gioco e scoperta all'aria aperta. La formula è stata già sperimentata con successo lo scorso anno e ha portato genitori, bambini e ragazzi nei locali di via del Gambero 77 per giocare sotto la guida delle operatrici del Centro per le famiglie.

Le iniziative sono tutte gratuite su iscrizione. Per informazioni e per iscriversi visitare il sito www.mediandoweb.it/centro-per-famiglie/ o contattare il numero 059 8775846.

Leggi anche: Due scuole dell’infanzia FISM di Concordia e Medolla nella ricerca nazionale “Scrivere per ascoltare le famiglie e ascoltarsi”