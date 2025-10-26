Modena, in occasione di Sciocolà modifiche alla viabilità

MODENA - In occasione della manifestazione Sciocolà, prevista dal 30 ottobre al 2 novembre in centro a Modena, sono previste modifiche alla viabilità.

In particolare, da martedì 28 ottobre a lunedì 3 novembre sarà impedito il transito con il posizionamento di transenne in via Emilia centro tra via Badia a corso Canalgrande, in via Battisti da via Taglio a via Emilia centro, in via Torre, in largo San Giorgio/via Farini eccetto diretti ai passi carrai e strutture ricettive, in via Fonte d’Abisso, in piazza Matteotti e in piazza Torre. Verrà garantita la percorribilità degli incroci via Emilia centro-via Badia, via Emilia centro-vicolo Caselline, via Sant’Eufemia-via Malatesta, via Malatesta-via Emilia centro, via Rismondo-via Taglio, via Battisti-via Taglio.

Via Farini sarà temporaneamente regolata a doppio senso di circolazione, mentre verrà invertito il senso unico di circolazione in via Badia e in via Sant’Eufemia (da via Carteria a via Badia). Sarà predisposto un senso unico alternato sulle vie Campanella (tra San Vincenzo e via Emilia centro), via Modonella (tra via Gherarda e via Emilia centro), via Donzi, via Rismondo (da via Emilia centro a via Cavallerini), via Falloppia, via Taglio (da via Falloppia a via Battisti), via Battisti (da largo San Domenico a via Taglio), via Fonteraso (da largo San Giorgio a via Santa Margherita), via Santa Margherita (da corso Accademia a via Fonteraso).

Verrà inoltre vietata la sosta, con rimozione, nelle vie Donzi, Modonella (da via Gherarda a via Emilia centro), Campanella (da via San Vincenzo a via Emilia centro), Farini, Torre, Battisti, Falloppia, Rismondo, Canalino (da via Mondatora a via Università), Fonteraso (da via Farini a via Santa Margherita), Badia, Sant’Eufemia, Malatesta, Santa Margherita (da corso Accademia a via Fonteraso), San Carlo, largo San Giorgio, piazza Matteotti, corso Duomo (dal civico 1 al 19) e piazza Torre.

