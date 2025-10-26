Modena, in occasione di Sciocolà modifiche alla viabilità
MODENA - In occasione della manifestazione Sciocolà, prevista dal 30 ottobre al 2 novembre in centro a Modena, sono previste modifiche alla viabilità.
In particolare, da martedì 28 ottobre a lunedì 3 novembre sarà impedito il transito con il posizionamento di transenne in via Emilia centro tra via Badia a corso Canalgrande, in via Battisti da via Taglio a via Emilia centro, in via Torre, in largo San Giorgio/via Farini eccetto diretti ai passi carrai e strutture ricettive, in via Fonte d’Abisso, in piazza Matteotti e in piazza Torre. Verrà garantita la percorribilità degli incroci via Emilia centro-via Badia, via Emilia centro-vicolo Caselline, via Sant’Eufemia-via Malatesta, via Malatesta-via Emilia centro, via Rismondo-via Taglio, via Battisti-via Taglio.
Via Farini sarà temporaneamente regolata a doppio senso di circolazione, mentre verrà invertito il senso unico di circolazione in via Badia e in via Sant’Eufemia (da via Carteria a via Badia). Sarà predisposto un senso unico alternato sulle vie Campanella (tra San Vincenzo e via Emilia centro), via Modonella (tra via Gherarda e via Emilia centro), via Donzi, via Rismondo (da via Emilia centro a via Cavallerini), via Falloppia, via Taglio (da via Falloppia a via Battisti), via Battisti (da largo San Domenico a via Taglio), via Fonteraso (da largo San Giorgio a via Santa Margherita), via Santa Margherita (da corso Accademia a via Fonteraso).
Verrà inoltre vietata la sosta, con rimozione, nelle vie Donzi, Modonella (da via Gherarda a via Emilia centro), Campanella (da via San Vincenzo a via Emilia centro), Farini, Torre, Battisti, Falloppia, Rismondo, Canalino (da via Mondatora a via Università), Fonteraso (da via Farini a via Santa Margherita), Badia, Sant’Eufemia, Malatesta, Santa Margherita (da corso Accademia a via Fonteraso), San Carlo, largo San Giorgio, piazza Matteotti, corso Duomo (dal civico 1 al 19) e piazza Torre.
Leggi anche: Modena, al campo da calcio comunale Morselli riqualificata la palazzina spogliatoi
- Modena, si riqualifica il parchetto di via Anderlini e arriva un facilitatore
- A scuola di italiano per costruire un futuro, al via oltre 600 corsi per formare 4.800 persone
- Allievo della Scuola alberghiera Ial di Serramazzoni secondo in una gara culinaria internazionale
- Modena, in occasione di Sciocolà modifiche alla viabilità
- Calcio, il 19 novembre a San Felice triangolare tra Juventus Residency, Carpi Primavera e Rappresentativa Under 19 Emilia-Romagna
- Contrasto alla povertà in Emilia-Romagna, pronto piano triennale con dotazione di 124 milioni di euro
- San Possidonio, mercoledì 29 ottobre un incontro per spiegare il fascicolo sanitario
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026
- Anche a Modena, Carpi, Mirandola, San Prospero e Nonantola tornano i Giovedì Gastronomici