Modena, sequestri di sostanze stupefacenti e sanzioni per uso di droghe
MODENA - Trentadue persone controllate, quattro sanzioni per uso personale di sostanze stupefacenti e diversi sequestri di hashish, marijuana e cocaina. È il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia locale di Modena tra il 16 e il 21 ottobre nelle aree verdi e nei parchi della città, nell’ambito di un’attività di prevenzione e contrasto al consumo e allo spaccio di droga svolta anche con il supporto dell’unità cinofila.
Durante le verifiche, uno uomo è stato accompagnato presso gli uffici del Comando di via Galilei per l’identificazione ed è risultato irregolare sul territorio nazionale. La persona è stata quindi denunciata a piede libero e deferita alle autorità competenti per inosservanza delle norme in materia di immigrazione. Le violazioni contestate, quattro in totale, riguardano l’uso personale di sostanze stupefacenti (art. 75 D.P.R. 309/90).
I controlli hanno interessato in particolare i parchi del centro cittadino, tra cui il parco Novi Sad, il parco Primo Maggio, il parco Pergolesi, l’area ex Amcm - compresa tra via Carlo Sigonio e via Antonio Peretti Peretti - e la zona Costellazioni.
L’attività di vigilanza proseguirà anche nelle prossime settimane, a tutela della sicurezza e del decoro delle aree verdi della città.
Di seguito, alcune immagini relative ai controlli nelle aree verdi:
