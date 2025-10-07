Modena Skateboard School, nasce la prima squadra agonistica di skateboard in provincia di Modena
MODENA - Un altro passo in avanti per la scena skate modenese. Da quest’anno la Modena Skateboard School ha ufficialmente una squadra agonistica di skateboard, la prima in tutta la provincia di Modena. Il progetto nasce dal desiderio di offrire ai giovani rider un percorso sportivo strutturato e continuativo, che unisca passione, tecnica e preparazione fisica. La squadra è composta da oltre dieci ragazzi e ragazze tra gli 8 e i 15 anni, selezionati tra i corsi avanzati della scuola, che si alleneranno con costanza durante tutta la stagione.
L’obiettivo? Affrontare le gare regionali e nazionali del circuito FISR (Federazione Italiana Sport Rotellistici) e rappresentare Modena con orgoglio nelle principali competizioni di skateboard italiane. A guidare il gruppo c’è Flavio Pavan, coach federale e figura storica della Modena Skateboard School, affiancato da Luca “Ciccio” Borghetti, che ricopre il ruolo di team manager e coordinatore del progetto agonistico.
Luca “Ciccio” Borghetti, manager del team agonistico: “Vedere questi ragazzi crescere, allenarsi con costanza e affrontare le prime gare con passione è una soddisfazione enorme. Il nostro obiettivo non è solo formare atleti competitivi, ma costruire una squadra che rappresenti i valori autentici dello skateboard: impegno, amicizia e divertimento”.
Flavio Pavan, coach della squadra agonistica: “Allenare un gruppo così giovane e motivato è un privilegio. Il livello tecnico cresce di settimana in settimana, e la loro voglia di imparare è contagiosa”.
Con la nascita della squadra agonistica, la Modena Skateboard School conferma la propria missione: promuovere lo skateboard come sport educativo, accessibile e inclusivo, capace di insegnare non solo la tecnica, ma anche il rispetto, la collaborazione e la resilienza.
