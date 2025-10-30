Motostudent, sul circuito di Aragón, in Spagna, Unimore conquista il 5° posto

Il team Impulse Modena Racing (IMR) di Unimore ha ottenuto un eccellente 5° posto assoluto all’ottava edizione della MotoStudent International Competition, che si è svolta sul celebre circuito MotorLand Aragón, in Spagna. Dopo due anni di progettazione e sviluppo, la squadra di studenti e studentesse Unimore ha portato in gara la Racing Thunder 4-E, moto elettrica da competizione, in un evento che ha visto la partecipazione di oltre 80 team universitari provenienti da tutto il mondo. La competizione MotoStudent si articola in due fasi: MS1, dedicata alla valutazione tecnica e progettuale dei veicoli, con prove statiche e documentazione tecnica e MS2, incentrata sulle prove dinamiche e la gara in pista. Solo i team che superano con successo la fase MS1 accedono al weekend di gara. Durante la fase MS1, il team IMR ha ottenuto un eccellente quinto posto assoluto, distinguendosi per la qualità del progetto e l’innovazione tecnica. Da segnalare in particolare: il primo posto assoluto nella Pitch Presentation ed il secondo posto assoluto nella Prototype CAD. Tra le innovazioni presentate, spicca una ventola EDF (Electric Ducted Fan) per la modellazione della scia, in grado di ridurre sensibilmente la resistenza aerodinamica alle alte velocità. Nella fase MS2, la più spettacolare e impegnativa, la Racing Thunder 4-E è finalmente scesa in pista. Nonostante alcune difficoltà – un incidente durante le prove e problemi elettronici imprevisti – il team ha reagito con prontezza e determinazione, conquistando un 3° posto in qualifica su 40 squadre e chiudendo le prove dinamiche con un 8° posto assoluto. Le prestazioni della moto hanno comunque evidenziato un altissimo livello tecnico, confermato dal 2° posto assoluto nella prova di accelerazione, da un’ottima velocità massima e da tempi sul giro altamente competitivi.

“Sono risultati che dimostrano che la base tecnica era solida, e che nonostante le difficoltà impreviste la squadra ha saputo reagire con competenza – spiega Alberto Leonardi, Team Leader IMR – I dati raccolti in pista confermano che la Racing Thunder 4-E aveva le potenzialità per stare tra i primi e lo abbiamo fatto".

Il bilancio complessivo è dunque molto positivo: il 5° posto assoluto testimonia non solo la qualità tecnica del progetto, ma anche la cohesione e la maturità del gruppo nel gestire ogni fase della competizione.