Oltre 1,5 milioni per potenziare la Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di San Prospero

Il taglio del nastro avvenuto il pomeriggio di sabato 18 ottobre ha segnato la fine di un percorso, quello della riqualificazione della Scuola dell’Infanzia “Il Girotondo” di San Prospero. Percorso iniziato due anni fa, quando la Regione Emilia-Romagna ha concesso oltre 1,2 milioni di euro al Comune di San Prospero per adeguare la scuola di via Pace da un punto di vista antisismico. Stando ai documenti del Comune infatti, il fabbricato presentava “diverse e significative carenze strutturali”. Una serie di criticità che a seguito dell’intervento dovrebbero essere state risolte.

L’adeguamento sismico non era l’unico obiettivo però: la struttura doveva essere adeguata alle normative attuali sull’edilizia scolastica e migliorata energeticamente. La scuola è stata quindi dotata di un sistema di riscaldamento in pompa di calore geotermica che, insieme al fotovoltaico, dovrebbe massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili.

L’isolamento di tamponamenti, solai, pavimento controterra e la sostituzione degli infissi dovrebbe diminuire le dispersioni di calore. Inoltre è stato installato un impianto di ventilazione meccanica controllata per migliorare la qualità dell’aria interna, mentre nuove luci a Led di tipo dimmerabile moduleranno automaticamente la luce grazie a sensori di presenza.

Per farla breve, secondo i piani del Comune, i bambini che frequenteranno questa scuola dovrebbero restare al caldo in inverno, ricevere aria fresca nei periodi più caldi e vedere la luce artificiale intorno a loro cambiare a seconda del bisogno. Il tutto con il minimo di emissioni di Co2, nel massimo rispetto possibile per l’ambiente. Si parla infatti di una riduzione del 40% delle emissioni e un aumento del 27% della copertura energetica.

Ma non è finita qui, perché l’amministrazione ha approfittato di questo intervento per venire incontro a una richiesta che la dirigenza scolastica aveva avanzato da tempo: collegare la sezione quarta al salone dedicato alle attività di gruppo individuando uno spazio destinato a disimpegno. Il costo dell’intera operazione (adeguamento sismico, efficientamento energetico e modifiche agli spazi) ammonta a oltre 1.598.000 euro, dei quali più di 1,2 milioni provenienti dalla Regione e quasi 400.000 euro messi a disposizione dal Comune di San Prospero.

Prima del taglio del nastro, avvenuto alla presenza del Sindaco Sauro Borghi e dell’Assessore regionale Davide Baruffi, è stata scoperta una targa in memoria di Fernando Gennari, storico inserviente della scuola elementare che anni fa sorgeva al posto de “Il Girotondo”. Gennari è stato ricordato come un prezioso collaboratore che per 25 anni si è messo al servizio della scuola e di chi l’ha frequentata. La convinzione dell’applauso che è seguito allo svelamento della targa sembrava testimoniare l’affetto di tutti i presenti.