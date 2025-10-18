Palestra Digitale MakeitModena, in dieci anni migliaia le persone coinvolte

MODENA - Dal laboratorio di modellazione e stampa 3D, che porta gli studenti a progettare e realizzare oggetti concreti, ai Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) che avvicinano i ragazzi alle professioni digitali, fino all’“Informatica per tutti”, pensato per anziani, stranieri e cittadini in difficoltà davanti alla digitalizzazione.

Dal 2015, anno in cui è nata MakeitModena, la Palestra Digitale del Comune, sono tantissimi i corsi, le visite guidate, gli incontri e i progetti interdisciplinari che sono stati organizzati coinvolgendo migliaia di studenti, insegnanti e cittadini di ogni età, ed elevando MakeitModena a punto di riferimento in città per la diffusione delle competenze digitali.

In particolare, sono 210 le visite guidate e i laboratori organizzati presso le macchine della stampa 3D, che hanno coinvolto oltre 5 mila studenti; 30 i corsi effettuati nell’ambito della formazione degli insegnanti, che hanno interessato 310 docenti; 50 i corsi base di Informatica per tutti, rivolti a 700 utenti, 300 i partecipanti agli incontri di approfondimento e 700 le persone seguite nella facilitazione digitale individuale. E, ancora, sono 180 gli studenti, di 7 istituti, coinvolti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (Pcto) – Alternanza scuola lavoro; 4 mila i ragazzi di 27 scuole coinvolti nei progetti interdisciplinari “Code it, make it!” e 300 i kit “Makeit Code – Analogico Scratch distribuiti in 50 scuole della provincia, con 90 insegnanti e 500 studenti interessati.

I numeri dei dieci anni di attività di MakeitModena sono stati illustrati sabato 18 ottobre, a margine dell’Open day aperto alla cittadinanza organizzato negli spazi di strada Barchetta 77 per festeggiare i 10 anni della Palestra digitale del comune. Insieme a cittadini grandi e piccini, all’iniziativa hanno preso parte l’assessora alle Politiche educative Federica Venturelli, il responsabile della Transizione digitale del Comune di Modena Sergio Duretti, oltre a referenti e personale del servizio MakeitModena.

Per tutta la giornata, sono stati proposti giochi, laboratori ed esposizioni per tutte le età, dai più piccoli agli adulti: un’occasione per scoprire da vicino la tecnologia, tra creatività e divertimento, e festeggiare insieme MakeitModena.

Durante l’Open day, i bambini dagli 8 ai 12 anni si sono cimentati con Lego WeDo e Scratch grazie a Modi APS, mentre gli adulti hanno potuto partecipare ai laboratori “Hacker per un giorno” a cura di Conoscere Linux, per scoprire le basi dell’hackeraggio etico. Durante tutta la giornata è stato possibile provare giochi da tavolo originali ideati e stampati in 3D da MakeitModena e visitare l’area stampa 3D, dove le macchine sono rimaste in funzione per mostrare dal vivo la nascita degli oggetti. Inoltre, alcuni ragazzi affetti da sordità hanno insegnato la lingua dei segni italiana (LIS) a cittadini e bambini, attraverso un gioco da tavolo stampato in 3D, trasformando l’esperienza in un momento di apprendimento inclusivo e divertente. Per informazioni sulle attività della Palestra digitale è possibile consultare il sito dedicato (www.makeitmodena.it).

Leggi anche: Modena, presentato in Municipio il volume di Lucio Diegoli e Gian Carlo Montanari, “Al teimp al pasa come un curidor”