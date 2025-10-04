“Piazza idea”, a Modena una serata per immaginare il futuro di piazza Sant’Agostino
MODENA - Apertura straordinaria per il cantiere dell’Ex Ospedale Sant’Agostino che, martedì 7 ottobre, a partire dalle ore 21, ospiterà il talk "Piazza idea". Partendo da un primo bilancio di “santAGOstino, una piazza per la cultura” che, questa estate, ha visto migliaia di modenesi riappropriarsi dello spazio urbano stretto tra il palazzo dei Musei e il polo culturale Ago – Modena Fabbriche Culturali, l’appuntamento sarà l'occasione per iniziare ad immaginare quello che potrebbe essere il futuro di piazza Sant'Agostino.
Sul palco, il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, e l'architetto Carlo Ratti, che ha ideato l'allestimento temporaneo dell'estate appena trascorsa, moderati dal giornalista di Trc, Pier Paolo Pedriali.
A fare gli onori di casa, Matteo Tiezzi, presidente della Fondazione di Modena, che ospita presso il grande cantiere l'evento.
L'appuntamento è aperto al pubblico e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.
