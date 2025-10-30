Prevenzione e cura oncologica, da Coop Alleanza 3.0 oltre 4mila euro per AIL Modena

Prosegue l’impegno per sostenere la prevenzione e la cura oncologiche da parte di Coop Alleanza 3.0 e dei suoi soci. Dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, questo impegno si traduce in un sostegno alle strutture territoriali che lottano contro i tumori di quasi 120 mila euro. Tanti sono i soci che hanno scelto di contribuire con un gesto solidale donando parte dei loro punti-spesa, gesto al quale la Cooperativa ha poi dato concretezza trasformando quei punti in risorse economiche – nella misura di un euro ogni 50 punti raccolti. A Modena, la realtà beneficiaria è Associazione AIL Modena che, grazie alla donazione di 4.276,57 euro potrà sostenere il servizio di assistenza domiciliare sul territorio di Modena e provincia implementando il servizio di assistenza psicologica per i pazienti oncoematologici e i loro famigliari.

Dichiara Lorenza Corazzari, Consigliera di Amministrazione di Coop Alleanza 3.0: “Essere vicini alle comunità e prendersi cura delle persone che le abitano è uno dei compiti più autentici della cooperazione. La donazione di oggi ha per questo un doppio significato: da un lato rappresenta un contributo concreto a una causa fondamentale, quella della lotta alle malattie oncologiche, anche in età pediatrica; dall’altro testimonia la forza della solidarietà diffusa”