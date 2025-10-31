Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile

Fai clic per inviare un link a un amico via e-mail (Si apre in una nuova finestra)

CONCORDIA - Domenica 2 novembre, nell’ambito della Fiera d’Ognissanti a Concordia sulla Secchia, alle 15, il vescovo Erio Castellucci benedirà l’oratorio della Madonna dello Spino - situato lungo la strada provinciale per Novi di Modena - e alle 15.45, il campanile della chiesa parrocchiale (ingresso da via Muratori 19). Qui, presso il campanile, si terrà il concerto di campane a distesa, eseguito manualmente a cura dell’Associazione Campanari Modenesi.

I due eventi sono organizzati dalla Diocesi di Carpi, insieme alla parrocchia di Concordia, tramite l’Ufficio Diocesano Patrimonio Immobiliare diretto dall’architetto Sandra Losi.

I lavori di riparazione che, a seguito del sisma del 2012, hanno interessato sia l’oratorio della Madonna dello Spino che il campanile della parrocchiale - quest’ultimo strutturalmente separato dalla vicina chiesa - sono stati realizzati con il contributo regionale (Regione Emilia-Romagna) del Piano delle Opere Pubbliche.

Visita del vescovo Castellucci al Municipio

Sempre domenica 2 novembre, alle 16.30, monsignor Castellucci farà visita al Municipio di Concordia che ha sede presso Palazzo Corbelli, a cui impartirà la benedizione. L’edificio restaurato a seguito del sisma sarà inaugurato sabato 1° novembre.

