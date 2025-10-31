Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
CONCORDIA - Domenica 2 novembre, nell’ambito della Fiera d’Ognissanti a Concordia sulla Secchia, alle 15, il vescovo Erio Castellucci benedirà l’oratorio della Madonna dello Spino - situato lungo la strada provinciale per Novi di Modena - e alle 15.45, il campanile della chiesa parrocchiale (ingresso da via Muratori 19). Qui, presso il campanile, si terrà il concerto di campane a distesa, eseguito manualmente a cura dell’Associazione Campanari Modenesi.
I due eventi sono organizzati dalla Diocesi di Carpi, insieme alla parrocchia di Concordia, tramite l’Ufficio Diocesano Patrimonio Immobiliare diretto dall’architetto Sandra Losi.
I lavori di riparazione che, a seguito del sisma del 2012, hanno interessato sia l’oratorio della Madonna dello Spino che il campanile della parrocchiale - quest’ultimo strutturalmente separato dalla vicina chiesa - sono stati realizzati con il contributo regionale (Regione Emilia-Romagna) del Piano delle Opere Pubbliche.
Visita del vescovo Castellucci al Municipio
Sempre domenica 2 novembre, alle 16.30, monsignor Castellucci farà visita al Municipio di Concordia che ha sede presso Palazzo Corbelli, a cui impartirà la benedizione. L’edificio restaurato a seguito del sisma sarà inaugurato sabato 1° novembre.
Leggi anche: Concordia è pronta per una Fiera Ognissanti che celebra la riapertura di Palazzo Corbelli e il rinnovato campanile
- Carpi, il sindaco si congratula con la nuova rettrice dell'Università di Modena e Reggio Rita Cucchiara
- Ricostruzione post sisma: domenica 2 novembre a Concordia riapertura dell’oratorio della Madonna dello Spino e del campanile
- Il Duomo di Finale Emilia si accende per il concerto di Natale con Andrea Griminelli
- Riorganizzazione di aMo, Riccardo Bonetti nominato nuovo revisore
- Carpi, da venerdì 7 novembre al via i lavori di riqualificazione dei passaggi a livello
- Sciopero nazionale degli operatori socio sanitari delle strutture che applicano il contratto Anaste: le immagini del presidio
- Truffa da 80 milioni di euro nel fotovoltaico, indagata anche una società di Modena
RESTO D'ITALIA E MONDO
Rubriche
SALUTE
Sul Panaro on air
An error occurred:
The request cannot be completed because you have exceeded your quota.
ATTUALITÀ
I più letti
Most Read Posts
- Modena diventerà la Hollywood italiana? Intervista al regista Paolo Galassi
- Adam morì a 19 anni travolto da una Bmw che andava a 114 km/h a Mirandola, per la Procura è omicidio stradale
- Gattini in cerca di casa, ce ne sono più di 100 che aspettano a Mirandola- L'APPELLO
- Torna il cinema a Mirandola: il programma delle proiezioni per la stagione 2025/2026