Ruta Cucchiara nuova rettrice Unimore, la sindaca di Mirandola: “Legame più forte che mai”

MIRANDOLA - La sindaca di Mirandola, Letizia Budri, esprime le proprie congratulazioni alla nuova rettrice Unimore Rita Cucchiara:

«Desidero rivolgere a nome dell’Amministrazione Comunale di Mirandola le mie più sincere congratulazioni alla nuova Rettrice dell’Università di Modena e Reggio Emilia, Prof.ssa Rita Cucchiara, e al contempo un sentito ringraziamento al Prof. Carlo Adolfo Porro per il lavoro svolto in questi anni con passione e visione – sottolinea la sindaca Letizia Budri - Il legame tra Unimore e Mirandola è oggi più forte che mai: un rapporto costruito su valori comuni di innovazione, formazione e ricerca, che trova una delle sue espressioni più significative nel nuovo corso di laurea in Bioingegneria per l’innovazione in Medicina, recentemente inaugurato presso il Padiglione De Gasperi del Polo Culturale “Il Pico”. Un traguardo importante che rappresenta, per la nostra città e per tutto il Distretto biomedicale, la concreta realizzazione di un sogno condiviso: quello di mettere al centro il sapere, la scienza e la collaborazione tra università, imprese e territorio.

Siamo convinti – conclude la prima cittadina mirandolese - che la continuità di questo dialogo virtuoso tra il mondo accademico e le realtà produttive locali sia una risorsa preziosa non solo per Mirandola, ma per l’intera area modenese. L’università, con la sua capacità di formare competenze e aprire orizzonti, è il motore di un futuro in cui ricerca e innovazione si traducono in sviluppo sostenibile, opportunità per i giovani e crescita collettiva. Alla Rettrice, dunque, il mio augurio di buon lavoro, con la certezza che la collaborazione tra Unimore e Mirandola continuerà a crescere e a produrre risultati di grande valore per la nostra comunità e per il territorio tutto.»