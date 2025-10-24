San Possidonio, uomo chiede soldi per la benzina offrendo in cambio un anello falso

SAN POSSIDONIO - Un nuovo tentativo di truffa è in atto a San Possidonio. Come viene segnalato con un post in un gruppo Facebook cittadino, nelle campagne tra San Possidonio e Mirandola, tra via di Mezzo e via Margotta, un uomo, vestito elegantemente di chiaro e a bordo di una macchina nera di grossa cilindrata, chiede agli automobilisti di passaggio di fermarsi e domanda loro dei soldi per fare gasolio, affermando che il bancomat non funziona e offrendo in cambio un anello d'oro, palesemente falso.

Occorre prestare attenzione e non dare assolutamente denaro perchè si tratta di un tentativo di raggiro.

LEGGI ANCHE: